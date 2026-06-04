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Запад манипулирует, говоря о преодолении кризиса на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:47 04.06.2026
Запад манипулирует, говоря о преодолении кризиса на Украине, заявили в МИД

Захарова: Запад манипулирует, говоря о преодолении кризиса на Украине

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад манипулирует повесткой, говоря о необходимости преодоления кризиса на Украине и поддерживая Киев.
  • По ее словам, западные лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб, с одной стороны призывают к поиску путей преодоления украинского кризиса, а с другой — выступают за продолжение поддержки киевского режима.
  • Мария Захарова подчеркнула, что такие заявления делаются в близкое по времени друг к другу время, что свидетельствует о манипулировании повесткой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Запад манипулирует повесткой, говоря о необходимости преодоления кризиса на Украине и поддерживая Киев, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, представители Брюсселя с одной стороны призывают к поиску путей преодоления украинского кризиса, говорят о себе как о возможных посредниках, "даже сами себя называют таковыми, чуть ли не бравируют своими связями с Москвой".
"И тут же, иногда через день, иногда в тот же день, говорят о том, что необходимо использовать все возможности для продолжения этой самой бойни, делают ставку на киевский режим. Вы представляете? В одно и то же время – не с разницей в полгода или год. Это все близко находящиеся по времени, я бы сказала, даже не отстоящие, а являющиеся единым потоком их измышления. Поэтому следим, делаем очевидный вывод, что речь идет о манипулировании повесткой", - сказала Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026УкраинаКиевРоссияМария ЗахароваЭммануэль Макрон
 
 
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