Запад манипулирует, говоря о преодолении кризиса на Украине, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Запад манипулирует повесткой, говоря о необходимости преодоления кризиса на Украине и поддерживая Киев, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.