Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад манипулирует повесткой, говоря о необходимости преодоления кризиса на Украине и поддерживая Киев.
- По ее словам, западные лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб, с одной стороны призывают к поиску путей преодоления украинского кризиса, а с другой — выступают за продолжение поддержки киевского режима.
- Мария Захарова подчеркнула, что такие заявления делаются в близкое по времени друг к другу время, что свидетельствует о манипулировании повесткой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Запад манипулирует повесткой, говоря о необходимости преодоления кризиса на Украине и поддерживая Киев, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, представители Брюсселя с одной стороны призывают к поиску путей преодоления украинского кризиса, говорят о себе как о возможных посредниках, "даже сами себя называют таковыми, чуть ли не бравируют своими связями с Москвой".
"И тут же, иногда через день, иногда в тот же день, говорят о том, что необходимо использовать все возможности для продолжения этой самой бойни, делают ставку на киевский режим. Вы представляете? В одно и то же время – не с разницей в полгода или год. Это все близко находящиеся по времени, я бы сказала, даже не отстоящие, а являющиеся единым потоком их измышления. Поэтому следим, делаем очевидный вывод, что речь идет о манипулировании повесткой", - сказала Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.