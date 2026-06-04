"Реал Сосьедад" планирует выставить Захаряна на трансфер, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» планирует выставить полузащитника сборной России Арсена Захаряна на трансфер.
- Клуб рассматривает возможность отдать Захаряна в аренду или продать, так как считает, что ему следует набраться опыта в другом месте.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" планирует выставить на трансфер полузащитника сборной России Арсена Захаряна, сообщает As.
По информации источника, в ближайшие недели "Реал Сосьедад" определится с тем, следует ли отдать Захаряна в аренду или продать окончательно. В клубе все еще верят в технические навыки россиянина, чей контракт рассчитан до 2029 года, однако считают, что ему следует набраться опыта в другом месте.
Захаряну 22 года, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года, провел 65 матчей и забил 3 гола. За последние два сезона Захарян пропустил 43 матча испанской команды из-за различных повреждений.