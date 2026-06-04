"Реал Сосьедад" планирует выставить Захаряна на трансфер, пишут СМИ

По информации источника, в ближайшие недели "Реал Сосьедад" определится с тем, следует ли отдать Захаряна в аренду или продать окончательно. В клубе все еще верят в технические навыки россиянина, чей контракт рассчитан до 2029 года, однако считают, что ему следует набраться опыта в другом месте.