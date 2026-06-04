Захарова высказалась о разработке новых антироссийских санкций в США

"Есть определенная часть американского политического сообщества, которая своей целью ставит отвратить американский бизнес, американских граждан от возможности неплохо зарабатывать, имея отношения и заключая сделки с Россией. Зачем они это делают - совершенно непонятно. Но видимо такая у них работа", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.

"Понимаете, вопрос-то в том, что все эти санкции они просто не дают возможность американскому бизнесу, американскому предпринимателям получать те, как они говорят, бонусы и действительно профиты, которая давала бы им взаимодействие с Россией", - добавила она.