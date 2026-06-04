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Захарова высказалась о разработке новых антироссийских санкций в США - РИА Новости, 04.06.2026
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20:12 04.06.2026 (обновлено: 21:06 04.06.2026)
Захарова высказалась о разработке новых антироссийских санкций в США

Захарова прокомментировала подготовку новых санкций США против России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что часть американского сообщества стремится помешать бизнесу вести дела с Москвой.
  • Заявление было сделано на фоне подготовки Вашингтоном новых антироссийских санкций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Определенная часть американского сообщества хочет помешать бизнесменам вести дела с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя озвученную ранее Вашингтоном подготовку новых антироссийских санкций.
Администрация США работает над законопроектом сената о новых санкциях против России и ожидает согласования формулировок с его авторами, заявил ранее американский госсекретарь Марко Рубио.
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"Есть определенная часть американского политического сообщества, которая своей целью ставит отвратить американский бизнес, американских граждан от возможности неплохо зарабатывать, имея отношения и заключая сделки с Россией. Зачем они это делают - совершенно непонятно. Но видимо такая у них работа", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
"Понимаете, вопрос-то в том, что все эти санкции они просто не дают возможность американскому бизнесу, американскому предпринимателям получать те, как они говорят, бонусы и действительно профиты, которая давала бы им взаимодействие с Россией", - добавила она.
Как отметила Захарова, времена и обстоятельства меняются, но заряженность определенной части американского лоббистского сообщества, которая делает все, чтобы американские предприниматели и бизнесмены не взаимодействовали с Россией, остается.
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