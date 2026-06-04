Украина хотела запугать Россию атаками БПЛА на Петербург, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки БПЛА на Санкт-Петербург были направлены на то, чтобы запугать Россию.
- По ее словам, атаки являются проявлением террористической логики в условиях, когда не удается достичь результатов на поле боя.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Киев хотел запугать Россию атаками БПЛА на Петербург, понимая, что не может достичь результатов на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, испугать, запугать. Это и есть террористическая логика. Когда они понимают, что на поле боя они не могут достичь тех результатов, о которых трубят своему собственному населению", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
"Когда они понимают, что стали действительно маргиналами во всем мире, они переходят к нанесению болезненных ударов по гражданскому населению", - добавила Захарова
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.