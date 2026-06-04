Рейтинг@Mail.ru
Украина хотела запугать Россию атаками БПЛА на Петербург, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:26 04.06.2026 (обновлено: 17:43 04.06.2026)
Украина хотела запугать Россию атаками БПЛА на Петербург, заявила Захарова

Захарова: Украина хотела запугать Россию атаками БПЛА на Петербург

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки БПЛА на Санкт-Петербург были направлены на то, чтобы запугать Россию.
  • По ее словам, атаки являются проявлением террористической логики в условиях, когда не удается достичь результатов на поле боя.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Киев хотел запугать Россию атаками БПЛА на Петербург, понимая, что не может достичь результатов на поле боя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, испугать, запугать. Это и есть террористическая логика. Когда они понимают, что на поле боя они не могут достичь тех результатов, о которых трубят своему собственному населению", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
"Когда они понимают, что стали действительно маргиналами во всем мире, они переходят к нанесению болезненных ударов по гражданскому населению", - добавила Захарова
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Песков прокомментировал информацию об атаках БПЛА ВСУ на Петербург
3 июня, 12:50
 
ПМЭФ-2026РоссияУкраинаСанкт-ПетербургМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала