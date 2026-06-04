Захарова назвала доклад ООН о сексуальном насилии вопиющим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала вопиющей ситуацию с добавлением России в "черный список" доклада ООН о сексуальном насилии.
- По ее словам, никаких конкретных материалов, подтверждающих обвинения в преступлениях сексуального характера, российской стороне предъявлено не было.
- Дипломат подчеркнула, что российская сторона регулярно передает в секретариат ООН материалы, опровергающие причастность военнослужащих РФ к нарушениям норм международного гуманитарного права.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Доклад ООН о сексуальном насилии, где Россия добавлена в "черный список" за якобы причастность военных к подобным случаям над военнопленными и гражданскими лицами на Украине является вопиющей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Ситуация вокруг выводов в новом докладе генсекретаря ООН по секснасилию складывается действительно вопиющая... Внесение России в "черный список" за якобы имевшие место случаи секснасилия - политически мотивированное и не имеет под собой никакой доказательной базы", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Дипломат подчеркнула, что никаких конкретных материалов, подтверждающих обвинения в преступлениях сексуального характера, российской стороне предъявлено не было.
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"Ни разу мы не получили ни проверенных фактов, ни доказательств, ни сведений, позволяющих предметно обсуждать подобные заявления. Вместо этого мы видим поток голословных обвинений и политически окрашенных оценок, выдаваемых за установленную истину", - отметила она.
Захарова обратила внимание, что российская сторона на регулярной основе передает в секретариат ООН материалы, опровергающие причастность военнослужащих РФ к любым нарушениям норм международного гуманитарного права, в том числе к фактам изнасилований, указывая на несостоятельность подобных утверждений.
"Однако наши аргументы просто не хотят слышать. В итоге обвинения в совершении столь тяжких преступлений строятся исключительно на домыслах, а зачастую и откровенной дезинформации, которой киевский режим "кормит" ооновцев. Все это часть топорной информационно-политической кампании по очернению России", - добавила дипломат.