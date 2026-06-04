МИД: Россия обеспокоена судьбой задержанного в Грузии по делу о шпионаже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Грузии задержан руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе по обвинению в шпионаже.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность судьбой задержанного и отметила, что он анонсировал запуск проекта по мониторингу русофобии в публичном пространстве Грузии незадолго до задержания.
- Мария Захарова подчеркнула, что задержанный известен как человек, который выступает за преодоление разногласий между Россией и Грузией.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена судьбой задержанного в Грузии гражданина этой страны по делу о шпионаже, заявила на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Согласно данным грузинских СМИ, в Грузии был задержан руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе по обвинению в шпионаже.
"Безусловно, не может не беспокоить его судьба... Я также тут уточнила, у него на попечении находится тяжелобольной престарелый отец. Надеемся, что грузинские власти смогут разобраться в этом вопросе", - заявила Захарова в ответ на вопрос журналиста о судьбе чиновника.
Она также подчеркнула, что гражданин Грузии был задержан буквально через несколько дней после того, как он анонсировал запуск проекта по мониторингу русофобии в публичном пространстве Грузии.
"Видимо, определенные силы заинтересованы в утаивании информации о проявлении ксенофобии от международной общественности", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также заявила, что задержанный хорошо известен как человек, который на протяжении многих лет публично и искренне выступает за преодоление разногласий между Россией и Грузией.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.