МИД: Россия обеспокоена судьбой задержанного в Грузии по делу о шпионаже

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена судьбой задержанного в Грузии гражданина этой страны по делу о шпионаже, заявила на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что гражданин Грузии был задержан буквально через несколько дней после того, как он анонсировал запуск проекта по мониторингу русофобии в публичном пространстве Грузии.