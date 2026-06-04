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Захарова: Россия надеется, что ООН выстоит на фоне финансовых проблем - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:53 04.06.2026
Захарова: Россия надеется, что ООН выстоит на фоне финансовых проблем

Захарова: РФ с оптимизмом надеется, что ООН выстоит на фоне финансовых проблем

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФ испытывает осторожный оптимизм относительно способности ООН выстоять на фоне финансовых проблем.
  • Газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства из-за просроченных платежей США в размере 4 миллиардов долларов.
  • Мария Захарова подчеркнула необходимость соблюдения финансовой дисциплины странами-членами ООН для решения существующих проблем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. РФ испытывает осторожный оптимизм относительно способности ООН выстоять на фоне финансовых проблем в организации, возникших из-за неуплаты некоторыми странами-членами своих взносов в бюджет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувшие выходные газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства. Как в частности отмечает издание, США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что США также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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"Что касается риска сворачивания или ограничения миротворческих миссий, пересмотра принципа финансирования международных организаций, то в этом вопросе мы сохраняем осторожный оптимизм. У государств-членов и самих международных институтов имеется запас прочности, опыт, экспертиза, чтобы не допустить коллапса существующей системы. Безусловно, механизм ООН нуждается в оптимизации, обновлении, что и происходит, но ключ к решению существующих проблем лежит в соблюдении финансовой дисциплины теми странами, которые представлены и очень широко в секретариате, на ключевых постах", - сказала Захарова на брифинге, который проходит "на полях" ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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