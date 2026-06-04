Захарова: Россия надеется, что ООН выстоит на фоне финансовых проблем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. РФ испытывает осторожный оптимизм относительно способности ООН выстоять на фоне финансовых проблем в организации, возникших из-за неуплаты некоторыми странами-членами своих взносов в бюджет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.