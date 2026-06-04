Берлин должен осудить теракты против россиян, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что разговоры о будущем российско-германских отношений возможны только после того, как Берлин осудит теракты против граждан России и прекратит спонсировать международный терроризм.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Разговоры о будущем российско-германских отношений возможны только после того, как Берлин осудит теракты против граждан России и прекратит спонсировать международный терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые разговоры насчет будущего возможны только тогда, когда официальный Берлин заявит о недопустимости исполнения и проведения терактов против граждан нашей страны, осудит их и прекратит спонсировать международный терроризм. Только в этом случае мы вообще, мне кажется, каким-то образом можем даже на словах фантазировать на тему", - сказала Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.