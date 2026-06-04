Берлин должен осудить теракты против россиян, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Разговоры о будущем российско-германских отношений возможны только после того, как Берлин осудит теракты против граждан России и прекратит спонсировать международный терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.