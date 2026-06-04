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Берлин должен осудить теракты против россиян, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:32 04.06.2026
Берлин должен осудить теракты против россиян, заявила Захарова

Захарова: Берлин должен осудить теракты против россиян для диалога с Москвой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что разговоры о будущем российско-германских отношений возможны только после того, как Берлин осудит теракты против граждан России и прекратит спонсировать международный терроризм.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Разговоры о будущем российско-германских отношений возможны только после того, как Берлин осудит теракты против граждан России и прекратит спонсировать международный терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые разговоры насчет будущего возможны только тогда, когда официальный Берлин заявит о недопустимости исполнения и проведения терактов против граждан нашей страны, осудит их и прекратит спонсировать международный терроризм. Только в этом случае мы вообще, мне кажется, каким-то образом можем даже на словах фантазировать на тему", - сказала Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
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