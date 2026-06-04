Захарова: Россия продолжит добиваться ответов по программе США на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия продолжит добиваться ответов по биологической программе Вашингтона на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ.

Также дипломат отметила, что США "освоили" многие государства мира под биолаборатории, установив таким образом контроль за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки в стратегически важных регионах.