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Захарова: Россия продолжит добиваться ответов по программе США на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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12:59 04.06.2026
Захарова: Россия продолжит добиваться ответов по программе США на Украине

Захарова: РФ продолжит ждать ответов по биологической программе США на Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит добиваться ответов по биологической программе США на Украине.
  • Мария Захарова заявила, что США установили контроль за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки в стратегически важных регионах, «освоив» многие государства мира под биолаборатории.
  • Россия утверждает, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают биолаборатории на Украине в нарушение КБТО.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия продолжит добиваться ответов по биологической программе Вашингтона на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ.
"Будем продолжать работу на профильных многосторонних площадках… в целях снятия имеющихся претензий в контексте военно-биологической деятельности США за пределами национальных границ, в том числе в непосредственной близости от территории России", - сказала она.
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Также дипломат отметила, что США "освоили" многие государства мира под биолаборатории, установив таким образом контроль за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки в стратегически важных регионах.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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