Захарова пошутила, что Канада собирается оборонять Арктику от инопланетян

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу новой стратегии Канады в Арктике.

Канада призывает страны НАТО разработать новую оборонительную стратегию по Арктике и закрепить за высокими широтами статус «северного фланга НАТО».

Захарова считает заявления о необходимости оборонительной стратегии абсурдными и утверждает, что никакой угрозы со стороны России нет.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Москве вызывает недоумение новая стратегия Канады в Арктике, которая предлагает закрепить за высокими широтами статус "северного фланга НАТО", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Канада предлагает закрепить за высокими широтами статус "северного фланга НАТО".

"То есть НАТО и здесь чувствует себе угрозу? Бесконечно расширяясь по всему миру. Я считаю, что это уже к врачам. Защищаться они собираются от России , при этом сами же знают об абсурдности своих заявлений, о том, что никакой угрозы с нашей стороны нет, но теперь это удобный и раскрученный ими мэм", - добавила Захарова.

При этом Захарова отметила, что именно НАТО активно наращивает свою военную инфрастуктуру на крайнем Севере