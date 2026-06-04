Захарова пошутила, что Канада собирается оборонять Арктику от инопланетян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу новой стратегии Канады в Арктике.
- Канада призывает страны НАТО разработать новую оборонительную стратегию по Арктике и закрепить за высокими широтами статус «северного фланга НАТО».
- Захарова считает заявления о необходимости оборонительной стратегии абсурдными и утверждает, что никакой угрозы со стороны России нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Москве вызывает недоумение новая стратегия Канады в Арктике, которая предлагает закрепить за высокими широтами статус "северного фланга НАТО", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стратегия Канады в Арктике, на мой взгляд, небезынтересна. Обратили внимание на призывы главы внешнеполитического ведомства Канады Аниты Ананд к государствам-членам НАТО разработать новую, как она отметила, оборонительную стратегию по Арктике. От кого? Там высадка инопланетян планируется? Что там всплыть кто-то должен с Южного полюса? Что там должно произойти?"- сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
По ее словам, Канада предлагает закрепить за высокими широтами статус "северного фланга НАТО".
"То есть НАТО и здесь чувствует себе угрозу? Бесконечно расширяясь по всему миру. Я считаю, что это уже к врачам. Защищаться они собираются от России, при этом сами же знают об абсурдности своих заявлений, о том, что никакой угрозы с нашей стороны нет, но теперь это удобный и раскрученный ими мэм", - добавила Захарова.
При этом Захарова отметила, что именно НАТО активно наращивает свою военную инфрастуктуру на крайнем Севере.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.