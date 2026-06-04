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Захарова пошутила, что Канада собирается оборонять Арктику от инопланетян - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:15 04.06.2026 (обновлено: 12:16 04.06.2026)
Захарова пошутила, что Канада собирается оборонять Арктику от инопланетян

Захарова: в Москве вызывает недоумение новая стратегия Канады в Арктике

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу новой стратегии Канады в Арктике.
  • Канада призывает страны НАТО разработать новую оборонительную стратегию по Арктике и закрепить за высокими широтами статус «северного фланга НАТО».
  • Захарова считает заявления о необходимости оборонительной стратегии абсурдными и утверждает, что никакой угрозы со стороны России нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Москве вызывает недоумение новая стратегия Канады в Арктике, которая предлагает закрепить за высокими широтами статус "северного фланга НАТО", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стратегия Канады в Арктике, на мой взгляд, небезынтересна. Обратили внимание на призывы главы внешнеполитического ведомства Канады Аниты Ананд к государствам-членам НАТО разработать новую, как она отметила, оборонительную стратегию по Арктике. От кого? Там высадка инопланетян планируется? Что там всплыть кто-то должен с Южного полюса? Что там должно произойти?"- сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
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По ее словам, Канада предлагает закрепить за высокими широтами статус "северного фланга НАТО".
"То есть НАТО и здесь чувствует себе угрозу? Бесконечно расширяясь по всему миру. Я считаю, что это уже к врачам. Защищаться они собираются от России, при этом сами же знают об абсурдности своих заявлений, о том, что никакой угрозы с нашей стороны нет, но теперь это удобный и раскрученный ими мэм", - добавила Захарова.
При этом Захарова отметила, что именно НАТО активно наращивает свою военную инфрастуктуру на крайнем Севере.
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