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Захарова: чиновники ООН не посещают Старобельск, требуя въезд через Украину - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:53 04.06.2026 (обновлено: 12:22 04.06.2026)

Захарова: чиновники ООН не посещают Старобельск, требуя въезд через Украину

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чиновники ООН не приезжают в Старобельск для дополнительной верификации событий, требуя въезд через Украину, заявила Мария Захарова.
  • Мария Захарова отметила, что заявления о расследованиях делают те же люди, которые без проверок распространяли фейк про события в Буче.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Международные чиновники не приезжают на место трагедии в Старобельске для "дополнительной верификации" событий, требуя въезд через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Знаете, почему туда (в Старобельск – ред.) не едут? Потому что они (чиновники ООН – ред.) должны туда заехать, как они говорят, с территории Украины", - заявила она на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
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Захарова отметила, что заявления о расследованиях делают те же самые люди, которые без всяких дополнительных проверок распространяли фейк про события в Буче.
"Сколько нужно было ООНовцам, генеральному секретарю ООН, представителям совета Европы, ЕС, сколько им понадобилось для верификации? Нисколько. Они просто стали ездить туда без верификации, рассказывая о том, что произошло", - добавила она.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Госдума 27 мая приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского режима на педагогический колледж в ЛНР. Российские парламентарии призвали всех здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности, решительно осудить преступные действия Киева.
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