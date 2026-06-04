Захарова: чиновники ООН не посещают Старобельск, требуя въезд через Украину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Международные чиновники не приезжают на место трагедии в Старобельске для "дополнительной верификации" событий, требуя въезд через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госдума 27 мая приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского режима на педагогический колледж в ЛНР. Российские парламентарии призвали всех здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности, решительно осудить преступные действия Киева.