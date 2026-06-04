Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чиновники ООН не приезжают в Старобельск для дополнительной верификации событий, требуя въезд через Украину, заявила Мария Захарова.
- Мария Захарова отметила, что заявления о расследованиях делают те же люди, которые без проверок распространяли фейк про события в Буче.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Международные чиновники не приезжают на место трагедии в Старобельске для "дополнительной верификации" событий, требуя въезд через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Знаете, почему туда (в Старобельск – ред.) не едут? Потому что они (чиновники ООН – ред.) должны туда заехать, как они говорят, с территории Украины", - заявила она на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Госдума 27 мая приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского режима на педагогический колледж в ЛНР. Российские парламентарии призвали всех здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности, решительно осудить преступные действия Киева.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.