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Захарова призвала чиновников ООН лично увидеть пострадавших в Старобельске - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:39 04.06.2026
Захарова призвала чиновников ООН лично увидеть пострадавших в Старобельске

Захарова: ООН стоит лично увидеть пострадавших в Старобельске для "верификации"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала чиновников ООН посетить больницу с пострадавшими в Старобельске для «дополнительной верификации» данных о теракте.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Чиновникам ООН, которые просят "дополнительной верификации" данных о теракте ВСУ в Старобельске, стоит съездить в больницу с пострадавшими и пообщаться с ними, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Знаете, что они (чиновники ООН – ред.) нам сказали, когда мы спросили, почему вы этого (трагедии в Старобельске – ред.) не видите. Дословная цитата: им нужна дополнительная верификация. Приезжайте, верифицируйте их, зайдите в госпиталь, посмотрите, пообщайтесь (с пострадавшими – ред.)", - заявила она на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
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Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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