Захарова призвала чиновников ООН лично увидеть пострадавших в Старобельске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Чиновникам ООН, которые просят "дополнительной верификации" данных о теракте ВСУ в Старобельске, стоит съездить в больницу с пострадавшими и пообщаться с ними, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.