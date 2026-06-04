Захарова призвала чиновников ООН лично увидеть пострадавших в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала чиновников ООН посетить больницу с пострадавшими в Старобельске для «дополнительной верификации» данных о теракте.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Чиновникам ООН, которые просят "дополнительной верификации" данных о теракте ВСУ в Старобельске, стоит съездить в больницу с пострадавшими и пообщаться с ними, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Знаете, что они (чиновники ООН – ред.) нам сказали, когда мы спросили, почему вы этого (трагедии в Старобельске – ред.) не видите. Дословная цитата: им нужна дополнительная верификация. Приезжайте, верифицируйте их, зайдите в госпиталь, посмотрите, пообщайтесь (с пострадавшими – ред.)", - заявила она на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.