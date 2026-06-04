Рейтинг@Mail.ru
Захарова пообещала посмотреть, как Би-би-си будут освещать преступления ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:26 04.06.2026
Захарова пообещала посмотреть, как Би-би-си будут освещать преступления ВСУ

Захарова пообещала посмотреть, как в Би-би-си будут освещать преступления ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что журналисты Би-би-си фальсифицировали материалы о Буче и отказались ехать в Старобельск.
  • Мария Захарова пообещала проследить, как Би-би-си будет освещать преступления киевского режима после обещания осветить теракт ВСУ в Енакиево.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала посмотреть, как в британской телерадиокорпорации Би-би-си, которая ранее отказалась приехать на место теракта ВСУ в Старобельске, впредь будут освещать преступления киевского режима.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что журналист Би-би-си Стив Розенберг после замечания о Захаровой пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиево в ДНР.
Захарова о приезде журналиста BBC на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Журналист Би-би-си после слов Захаровой обещал осветить теракт в Енакиево
3 июня, 17:32
"Они (журналисты Би-би-си - ред.) фальсифицировали материалы о Буче, они в Старобельск ехать отказались. Не нужна была эта им история. Сейчас вроде пообещали, что будут освещать. Мы посмотрим", - заявила Захарова в ходе брифинга, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ПМЭФ-2026: стартовал международный экономический форум в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:32
 
ПМЭФ-2026В миреСтаробельскМария ЗахароваБи-би-сиВооруженные силы УкраиныРоссияЕнакиево
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала