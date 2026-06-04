Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что журналисты Би-би-си фальсифицировали материалы о Буче и отказались ехать в Старобельск.
- Мария Захарова пообещала проследить, как Би-би-си будет освещать преступления киевского режима после обещания осветить теракт ВСУ в Енакиево.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала посмотреть, как в британской телерадиокорпорации Би-би-си, которая ранее отказалась приехать на место теракта ВСУ в Старобельске, впредь будут освещать преступления киевского режима.
"Они (журналисты Би-би-си - ред.) фальсифицировали материалы о Буче, они в Старобельск ехать отказались. Не нужна была эта им история. Сейчас вроде пообещали, что будут освещать. Мы посмотрим", - заявила Захарова в ходе брифинга, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.