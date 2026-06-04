С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала посмотреть, как в британской телерадиокорпорации Би-би-си, которая ранее отказалась приехать на место теракта ВСУ в Старобельске, впредь будут освещать преступления киевского режима.