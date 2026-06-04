Позиция России по выборам в Армении не изменилась, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция России по предстоящим парламентским выборам в Армении не претерпела изменений.
- Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обострение внутриполитических процессов в Армении не должно навредить отношениям Москвы и Еревана.
- Путин заявил, что при выходе Армении из ЕАЭС Россия будет вынуждена свернуть интеграционную работу с ней и высказался за скорейшее проведение референдума о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Позиция России по предстоящим парламентским выборам в Армении была изложена президентом Владимиром Путиным и не претерпела изменений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Что касается парламентских выборов, которые должны пройти в Армении 7 июня, буквально вот на днях, то президент России Владимир Путин на встрече с (премьер-министр Армении - ред.) Николом Пашиняном... нашу позицию изложил, и эта позиция не претерпела никаких изменений", - сказала Захарова агентству.
Президент России Владимир Путин в апреле провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, который находился в Москве с рабочим визитом. Российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что обострение внутриполитических процессов накануне выборов в Армении не должно навредить отношениям Москвы и Еревана.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.