Позиция России по выборам в Армении не изменилась, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Позиция России по предстоящим парламентским выборам в Армении была изложена президентом Владимиром Путиным и не претерпела изменений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.