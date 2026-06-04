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Позиция России по выборам в Армении не изменилась, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2026
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09:16 04.06.2026 (обновлено: 09:19 04.06.2026)
Позиция России по выборам в Армении не изменилась, заявила Захарова

Захарова: позиция России по выборам в Армении не изменилась

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция России по предстоящим парламентским выборам в Армении не претерпела изменений.
  • Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обострение внутриполитических процессов в Армении не должно навредить отношениям Москвы и Еревана.
  • Путин заявил, что при выходе Армении из ЕАЭС Россия будет вынуждена свернуть интеграционную работу с ней и высказался за скорейшее проведение референдума о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Позиция России по предстоящим парламентским выборам в Армении была изложена президентом Владимиром Путиным и не претерпела изменений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Что касается парламентских выборов, которые должны пройти в Армении 7 июня, буквально вот на днях, то президент России Владимир Путин на встрече с (премьер-министр Армении - ред.) Николом Пашиняном... нашу позицию изложил, и эта позиция не претерпела никаких изменений", - сказала Захарова агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Возьмите с собой в ЕС: Россия приготовила Армении просто царский подарок
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Президент России Владимир Путин в апреле провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, который находился в Москве с рабочим визитом. Российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что обострение внутриполитических процессов накануне выборов в Армении не должно навредить отношениям Москвы и Еревана.
В ходе визита в Казахстан президент РФ заявил, что РФ при выходе Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть интеграционную работу с ней. По его словам, Россия просила бы, чтобы референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС был проведен как можно скорее.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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