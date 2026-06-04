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Отказ ЕС от сотрудничества с Россией стал самоубийством, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:18 04.06.2026 (обновлено: 08:26 04.06.2026)
Отказ ЕС от сотрудничества с Россией стал самоубийством, заявила Захарова

Захарова: ЕС знает, что отказ от сотрудничества с Россией стал самоубийственным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что народы стран Западной Европы осознают негативные последствия отказа от сотрудничества с РФ.
  • Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Европейские народы понимают, что отказ от сотрудничества с РФ стал самоубийственным для их стран, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Народы стран Западной Европы понимают, куда их завели их режимы, требуют решительных действий по преодолению кризиса, понимают, что отказ от взаимодействия с Россией, от российских ресурсов, от нормального взаимоуважительного сосуществования в едином европейском пространстве стал просто самоубийственным для них и таким образом получают ответ от своих режимов, что те вроде как намерены идти совершенно другим путем", - сказала Захарова в беседе с агентством.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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