Мария Захарова: Зеленский пишет Трампу показушные письма о нехватке ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума рассказала о том, чем там сможет заняться впервые за много лет приехавший на форум представитель администрации США, оценила недавно заключенные Соединенными Штатами и Арменией договоренности в области редкоземельных металлов и объяснила, чем похожи информационные кампании Киева и ИГИЛ*.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

— Мария Владимировна, впервые за последние годы в ПМЭФ участвует представитель от США, глава комиссии по изящным искусствам Родни Кук. Запрашивала ли американская сторона встречи в МИД России? Как в целом вы оцениваете решение Вашингтона направить на форум представителя, который занимается только вопросами искусства?

— Представляете, до чего довели Соединенные Штаты Америки те, кто выдавал себя за американских патриотов, а на самом деле только и делал, что разрушал отношения США со всем миром, что участие в форуме со стороны США выглядит диковато. Это же ненормально. Форум открыт для всех. Подтвердил за несколько десятилетий свое реноме. Ни разу никогда никому не отказывали по национальному, этническому признаку, об этом даже глупо говорить! Всегда всех ждали, приглашали. И до чего довели себя Соединенные Штаты Америки?

Конечно, не народ, не они сами как нация, а те, кто их заводил в эти омуты, — что они выглядят одиночками, людьми, которые сделали себя буквально изгоями на этих мероприятиях. Вы посмотрите, какое количество стран здесь представлено. У кого-то свои стенды, у кого-то насыщенная программа, кто-то выступает, и совершенно не значит, что мы все со всеми согласны. Но это возможность донести свою позицию, выступить и что-то сказать.

Соединенные Штаты Америки при этих деструктивных силах, которые много лет проводили соответствующую политику, сами себя изолировали от возможности нормального ведения отношений, выгодных им, с российским бизнесом, с российским гражданским обществом. Вот это есть цивилизованное общение. Не, как говорил президент, "шакалить" по посольствам, а приходить и встречаться на форумах, задавать вопросы, привозить свои повестки, демонстрировать свои презентации, привозить свои коллективы, дискутировать, спорить, может быть, не соглашаться и даже, наверное, ругаться. Это цивилизованный способ, а не то, чем они занимались под гнетом ультралиберальной повестки все это время.

Поэтому представителю Соединенных Штатов Америки, я думаю, будет чем заняться здесь. Честно говоря, не видела его биографию, но при этом не видела и ни одного человека, который не был бы поражен красотами Петербурга , его уникальностью и, конечно, масштабами форума, который представляет, в том числе, и широкую культурную программу. Культурная программа — это не только про развлечение, это про образование, про возможность установления контактов, про развитие, про расширение своего кругозора.

А я, кстати, интересный факт нашла недавно. Вот нас все время Соединенные Штаты Америки обвиняли в том, что мы вмешивались чуть ли не в их выборы, внутренние дела, повестку. Я думаю, сейчас это прозвучит сенсационно, но хочу сказать, что да, были такие моменты в нашей истории! Например, Александр II оказал поддержку, не поверите, президенту (Аврааму. — Прим. ред.) Линкольну в его борьбе за независимость. Когда шла гражданская война в Соединенных Штатах Америки, а на повестке был главный вопрос, оставаться людям свободными или продолжать рабовладение. Почему же они не вспоминают о том, как мы вмешивались, как мы помогали по-настоящему освободить тех людей, которых они не просто эксплуатировали, а просто уничтожали. И вот этот факт исторический почему-то не подсвечивается. Зато бесконечно ищут руку Кремля, российских хакеров пресловутых, ну и медведей, которые теперь уже ходят не только, как вы знаете, по улицам в Москве , но, видимо, еще и пробираются за океан.

Про наше братство во времена Второй мировой войны, я думаю, что и говорить не надо. Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной цели.

(Смеется) У меня большая просьба убрать (со стола. — Прим. ред.) ложечку для сахара, потому что иначе нам будет завидовать (президент Франции . — Прим. ред.) Макрон.

— Следят ли в Москве за дискуссиями в Евросоюзе о назначении переговорщика от ЕС с Россией?

— О да!

— Есть ли основания утверждать, что позиция ЕС в отношении необходимости переговоров с Россией изменилась?

— Мы не просто следим, мы пытаемся расширить круг тех, кто поможет нам это сделать. Причем мы ищем уже не только наблюдателей за заявлениями в Европейском союзе среди политологов, но уже готовы позвать на помощь санитаров. Потому что вы, наверное, заметили: недавно мы опубликовали на наших ресурсах специальные, не знаю даже, как сказать, раньше называлось демотиваторы, сейчас, наверное, мотиваторы лучше это назвать. Были опубликованы цитаты в удобном виде, на русском и иностранных языках, заявлений одних и тех же лиц: Макрона, (президента Финляндии Александра. — Прим. ред.) Стубба, представителей Брюсселя , которые в одно и то же время, в один и тот же исторический момент, с одной стороны, призывают к поиску каких-то путей преодоления украинского кризиса, говорят о себе как о возможных посредниках, даже сами себя называют таковыми, чуть ли не бравируют своими связями с Москвой и тут же, иногда через день, иногда в тот же момент, говорят о том, что необходимо использовать все возможности для продолжения этой самой бойни, делают ставку (и об этом опять же заявляют) именно на киевский режим, всегда будут его всячески стимулировать в его борьбе с Москвой, Россией и с нашим народом. Вы представляете? В одно и то же время — не с разницей в полгода или год. Это все близко находящиеся по времени, я бы сказала, даже не отстоящие, а являющиеся единым потоком, их измышления. Поэтому следим, делаем очевидный вывод, что речь идет о манипулировании повесткой. Делается, кстати говоря, на мой взгляд, это по понятным причинам. Народы этих стран Западной Европы понимают, куда их завели их режимы, требуют решительных действий по преодолению кризиса, понимают, что отказ от взаимодействия с Россией, от российских ресурсов, от нормального взаимоуважительного сосуществования в едином европейском пространстве стал просто самоубийственным для них, и таким образом получают ответ от своих режимов, что те, вроде как, намерены идти совершенно другим путем. Помимо всего прочего, в западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации, и пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд. Делают это так неуклюже и так откровенно, цинично лгут. Следим, на данный момент ничего серьезного в виде каких-то предложений или хотя бы того, что можно было бы рассматривать в качестве действительно заслуживающего, серьезного внимания среди этих многочисленных заявлений, мы не видели и, соответственно, не получали.

— Новый министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что не исключает встречу с Сергеем Викторовичем Лавровым. Поступали ли какие-то, может быть, официальные предложения о встрече на уровне глав МИД? Планируются ли другие двусторонние встречи по диплинии? И вообще, какую позицию занимает Москва в отношении нового правительства Венгрии?

Давайте начнем с первого вопроса. Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов. Но при этом всегда подчеркивали, что Россия с уважением относится к результатам волеизъявления народов, когда речь идет о голосовании, выборах, и делается это все на законных основаниях, в данном случае венгерского народа. Мы также говорили, что готовы к взаимодействию с кабинетом (премьер-министра Венгрии Петера. — Прим. ред.) Мадьяра, который был сформирован по итогам выборов 12 апреля. Готовы к развитию этих отношений на основе прагматизма и, конечно, взаимного учета интересов друг друга по широкому спектру тем международной, двусторонней повестки. Ну и, конечно, у наших стран, это, по-моему, очевидно, хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях. Поэтому настроены на диалог и по линии внешнеполитических ведомств, если в этом будет заинтересован сам Давайте начнем с первого вопроса. Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов. Но при этом всегда подчеркивали, что Россия с уважением относится к результатам волеизъявления народов, когда речь идет о голосовании, выборах, и делается это все на законных основаниях, в данном случае венгерского народа. Мы также говорили, что готовы к взаимодействию с кабинетом (премьер-министра Венгрии Петера. — Прим. ред.) Мадьяра, который был сформирован по итогам выборов 12 апреля. Готовы к развитию этих отношений на основе прагматизма и, конечно, взаимного учета интересов друг друга по широкому спектру тем международной, двусторонней повестки. Ну и, конечно, у наших стран, это, по-моему, очевидно, хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях. Поэтому настроены на диалог и по линии внешнеполитических ведомств, если в этом будет заинтересован сам Будапешт

— Как российская страна оценивает пакет документов, который недавно был подписан в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван, в том числе в области энергетики и обороны? Как вы считаете, отразится ли это на сотрудничестве Москвы и Еревана в этих областях? И вообще, что в России ждут от выборов в Армении?

— Во-первых, мне кажется, от выборов в Армении в первую очередь что-то должны ждать граждане этой страны. Наверное, они надеются, как вообще все люди в мире, на благополучие, экономическое развитие, которое давало бы реальные результаты. Наверное, они ждут мира, возможно, в первую очередь, учитывая, что история Армении, армянского народа настолько многострадальна. Это исторический контекст, это и современность.

Наверное, они ждут внутреннего согласия при вариативности мнений, плюрализме, открытости, свободе выражения позиций, общественного согласия и уважения к людям, которые занимают разные позиции, по-разному смотрят на какие-то процессы, но при этом представляют собой один народ. Тем более с такой древней историей, с такими действительно интересными цивилизационными плодами, которые дала культура этого народа в общемировую копилку. Вот о чем надо говорить в контексте ожиданий.

Теперь, наверное, что касается визита госсекретаря Марко Рубио в Армению. Мне кажется, это как раз то, о чем мы говорили, в том числе и в контактах с официальным Ереваном, и то, что очень невнятно официальный Ереван как-то не то, что пытался объяснить, а как раз, мне кажется, пытался замять. Это как раз очередной пример конкретных шагов официального Еревана по наращиванию сотрудничества с западными странами. Казалось бы, ничего в этом плохого нет: многосторонность, многовекторность, развитие со всеми взаимовыгодных отношений — это норма. Но я продолжу: здесь нужно ставить не точку, а запятую, в тех областях, где традиционным партнером была Россия. И мы уже обращали внимание наших коллег, наших партнеров, друзей, что такая линия в принципе расходится с теми документами и с теми заявлениями официальными, которые были сделаны не конъюнктурно, не эмоционально, а которые были сделаны именно в качестве программы действий, о намерениях сохранить добрые отношения с Россией. Но при этом на практике получается, что это шаги, которые ведут к конкретным действиям против российских интересов.

Помимо всего прочего, есть очень интересный нюанс, на который мало кто обратил внимание. Я бы как раз на этой теме вам предложила задержаться. Речь идет о том, что та самая бумага, которая была подписана, о стратегическом партнерстве, за редким исключением полностью повторяет аналогичный документ, который Ереван уже заключал в прошлом с предыдущей демократической администрацией Соединенных Штатов Америки. Можно задать вопрос: а предыдущая бумага выполнена? Что из предыдущих обещаний, которые Соединенные Штаты Америки давали Еревану, было реализовано? И что дало результат? Поэтому, мне кажется, это все в большей степени для антуража, для какой-то, знаете, такой информационной шумихи. Но есть и то, что действительно должно настораживать и настораживает самих граждан Армении. Это рамочный документ по редкоземельным ископаемым. Это со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы Соединенных Штатов Америки в контексте развития двусторонних связей с Арменией. Это то, что реально для них является приоритетом, а не развитие Армении как страны с полноформатным участием в двустороннем или многостороннем сотрудничестве.

Также есть еще один важный нюанс, о котором бы я хотела сказать. Ни один из подписанных документов не является международным договором. Интересно, правда? Что это значит? Это значит, что то, что было подписано, не создает для сторон никаких конкретных обязательств. Смотрите пункт первый, когда мы говорили о том, что аналогичная бумажка была подписана и с администрацией предыдущей в Соединенных Штатах Америки, и никто не знает, чем все это завершилось. Когда Вашингтон, знаете, потеряет аппетит или просто, так сказать, поменяется там приоритетность, то они все это свернут абсолютно для себя безболезненно. Как говорится, не было печати в паспорте, соответственно, вы знаете, что там начинается другое отношение ко всему процессу. Никто про Армению на самом деле там не думает в контексте ее собственных интересов. Думают всегда об интересах Соединенных Штатов Америки. Поэтому, я думаю, этим объясняется и спешка, в которой все было подписано, разработано. Никакого обсуждения со специалистами внутри Армении, ничего такого нет, просто некая декларативность, ну, собственно говоря, и все. Думаю, что это тоже очень важный аспект в понимании того, что сейчас происходит на этой нише.

И еще один важный нюанс. Давайте зададим вопрос: с равноправным партнером так себя ведут? Конечно, нет. Когда речь идет о равноправии, ну тут тоже опять хочется вспомнить про штамп в паспорте, не ограничивается дело декларациями, заявлениями, обещаниями, клятвами. Речь идет действительно об оформлении отношений в международные договоры. Что касается парламентских выборов, которые должны пройти в Армении 7 июня, буквально вот на днях, то президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном нашу позицию, которая стояла с 1 апреля, изложил, и эта позиция не претерпела никаких изменений. Я думаю, что на нее и нужно ориентироваться.

— Спасибо вам большое, и, зная ваш напряженный график, последний вопрос. По сообщениям СМИ, Владимир Зеленский написал президенту США Дональду Трампу письмо о критической нехватке ракет для систем ПВО. При этом ранее западные СМИ писали о том, что администрация Трампа сократила финансовую военную помощь Украине на 99 процентов. Как вы считаете, получится у Зеленского переубедить Трампа насчет военной помощи?

— Есть у нас выражение, которое пришло из народной мудрости: "бумага все стерпит". Помимо всего прочего, есть другое: "на деревню дедушке" (письмо без точного адреса. — Прим. ред.). Это в большей степени не про реальность, это в большей степени не про заботу о своем народе. Это нормальный эпистолярный жанр международных отношений: направить соответствующее послание, направить просьбу, оформить приглашение, призыв. Вопрос-то в том, что именно у Зеленского все это носит абсолютно показушный характер. Мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов. Мол, он его к чему-то призывает. Мол, сейчас еще немного, и, конечно, эти усилия оправдаются. Нужно поддерживать на плаву тех граждан Украины, которые все давно поняли, которым нужно предложить очередную пустышку. Нужно укрепить, я даже не могу сказать, это не про рейтинг, это не про реноме… образ, который пытается формировать еще Зеленский, нужно что-то им подсунуть. Нужно какую-то такую абсолютно с эффектом плацебо, пустышку, таблетку, какую-то историю рассказать для того, чтобы просто, не знаю, отсрочить неминуемое, мне кажется. Я бы к этому вот так и относилась.

Другое дело, что киевский режим использует, кстати, это мы видели на примере ИГИЛ*, информацию крайне агрессивно, информационное поле, все приемы связаны с искажением смыслов. Я вам хочу сказать, что этому посвящено было большое количество и научных форумов, и общественных обсуждений, как международный терроризм на Ближнем Востоке и в Северной Африке , в частности запрещенная ИГИЛ* и другие производные от нее, агрессивно и масштабно проводили информационные кампании. Это часть этой самой информационной кампании, которая, безусловно, является частью террористической стратегии Зеленского. Безусловно.