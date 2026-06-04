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Захарова рассказала о перспективах сотрудничества России и Венгрии - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
07:20 04.06.2026
Захарова рассказала о перспективах сотрудничества России и Венгрии

Захарова: Россия и Венгрия имеют хорошие перспективы для сотрудничества

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что у России и Венгрии хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в различных областях.
  • Партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на парламентских выборах в Венгрии, и он вступил в должность премьера.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия и Венгрия имеют хорошие перспективы для сотрудничества в различных областях, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У наших стран - это, по-моему, очевидно - хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях", - сказала она.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. Он вступил в должность премьера, сменив на этом посту Виктора Орбана.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026РоссияВенгрияМария ЗахароваПетер МадьярВиктор Орбан
 
 
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