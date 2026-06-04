Захарова рассказала о перспективах сотрудничества России и Венгрии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия и Венгрия имеют хорошие перспективы для сотрудничества в различных областях, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У наших стран - это, по-моему, очевидно - хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях", - сказала она.