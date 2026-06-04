Захарова рассказала о перспективах сотрудничества России и Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что у России и Венгрии хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в различных областях.
- Партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на парламентских выборах в Венгрии, и он вступил в должность премьера.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия и Венгрия имеют хорошие перспективы для сотрудничества в различных областях, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У наших стран - это, по-моему, очевидно - хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях", - сказала она.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. Он вступил в должность премьера, сменив на этом посту Виктора Орбана.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.