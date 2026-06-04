Захарова заявила, что Запад понимает, что попал впросак из-за Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западноевропейские столицы понимают, что допустили ошибку, бездействуя в украинском урегулировании.
- Мария Захарова отметила, что западноевропейские страны пытаются наверстать упущенное, но делают это неуклюже и цинично.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации, пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут", - сказала Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.