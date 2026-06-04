Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что Запад понимает, что попал впросак из-за Украины - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
04:17 04.06.2026
Захарова заявила, что Запад понимает, что попал впросак из-за Украины

Захарова: Запад понимает, что попал впросак из-за Украины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западноевропейские столицы понимают, что допустили ошибку, бездействуя в украинском урегулировании.
  • Мария Захарова отметила, что западноевропейские страны пытаются наверстать упущенное, но делают это неуклюже и цинично.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации, пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут", - сказала Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Запад манипулирует, говоря о преодолении кризиса на Украине, заявили в МИД
Вчера, 02:47
 
ПМЭФ-2026РоссияВашингтон (штат)УкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала