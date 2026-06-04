Захарова рассказала, возможна ли встреча глав МИД России и Венгрии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.