Захарова рассказала, возможна ли встреча глав МИД России и Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не получала официальных предложений от Венгрии организовать встречу министров иностранных дел.
- Партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на парламентских выборах в Венгрии в апреле, Анита Орбан утверждена на пост министра иностранных дел.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов", - сказала она.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. На пост министра иностранных дел была утверждена Анита Орбан.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.