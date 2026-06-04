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Захарова рассказала, возможна ли встреча глав МИД России и Венгрии - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:18 04.06.2026
Захарова рассказала, возможна ли встреча глав МИД России и Венгрии

Захарова: Россия не получала от Венгрии предложений по встрече глав МИД

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не получала официальных предложений от Венгрии организовать встречу министров иностранных дел.
  • Партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на парламентских выборах в Венгрии в апреле, Анита Орбан утверждена на пост министра иностранных дел.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов", - сказала она.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. На пост министра иностранных дел была утверждена Анита Орбан.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026РоссияВенгрияБудапештСергей ЛавровМария ЗахароваПетер Мадьяр
 
 
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