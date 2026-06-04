Захарова высказалась о послании Зеленского Трампу о нехватке ПВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ сравнила письмо Владимира Зеленского американскому президенту Дональду Трампу о нехватке ПВО с письмом "на деревню дедушке".

Она добавила, что письмо Зеленского – не про реальность и не про заботу о своем народе.