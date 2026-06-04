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Захарова высказалась о послании Зеленского Трампу о нехватке ПВО - РИА Новости, 04.06.2026
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01:42 04.06.2026
Захарова высказалась о послании Зеленского Трампу о нехватке ПВО

Захарова сравнила послание Зеленского Трампу с письмом "на деревню дедушке"

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова сравнила послание Зеленского Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них с письмом "на деревню дедушке".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ сравнила письмо Владимира Зеленского американскому президенту Дональду Трампу о нехватке ПВО с письмом "на деревню дедушке".
Ранее Зеленский написал письмо Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
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"Есть такое у нас выражение, которое пришло из народной мудрости – "бумага все стерпит". И, помимо всего прочего, есть еще одно выражение – "на деревню дедушке", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о письме.
Она добавила, что письмо Зеленского – не про реальность и не про заботу о своем народе.
В рассказе Антона Чехова "Ванька" девятилетний мальчик пишет письмо, жалуясь на плохое обращение, своему дедушке, который живет в деревне. Фраза "на деревню дедушке", которой мальчик обозначает адрес получателя письма, стала в русском языке синонимом сообщения без точного адреса, отправленного неизвестно куда.
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