Захарова высказалась о послании Зеленского Трампу о нехватке ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова сравнила послание Зеленского Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них с письмом "на деревню дедушке".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ сравнила письмо Владимира Зеленского американскому президенту Дональду Трампу о нехватке ПВО с письмом "на деревню дедушке".
"Есть такое у нас выражение, которое пришло из народной мудрости – "бумага все стерпит". И, помимо всего прочего, есть еще одно выражение – "на деревню дедушке", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о письме.
Она добавила, что письмо Зеленского – не про реальность и не про заботу о своем народе.
В рассказе Антона Чехова "Ванька" девятилетний мальчик пишет письмо, жалуясь на плохое обращение, своему дедушке, который живет в деревне. Фраза "на деревню дедушке", которой мальчик обозначает адрес получателя письма, стала в русском языке синонимом сообщения без точного адреса, отправленного неизвестно куда.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.