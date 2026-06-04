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Захарова передала журналисту из Германии фото жертв теракта ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:56 04.06.2026
Захарова передала журналисту из Германии фото жертв теракта ВСУ

Захарова попросила журналиста из Германии показать Мерцу фото жертв теракта ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова передала журналисту из Германии папку с фотографиями погибших в результате теракта ВСУ в Старобельске.
  • Она попросила журналиста показать эти фотографии немцам и отправить их канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.
  • Журналист принял папку от Марии Захаровой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ передала журналисту из Германии папку с фотографиями погибших в результате теракта ВСУ в Старобельске, попросив его передать их канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.
"Материалы вот этой красной папки видит кто угодно, только не канцлер Мерц. Может быть, вы возьмете? Я с удовольствием передам вам для того, чтобы вы передали ему. Вы же можете это сделать? Вы можете вернуться в Берлин и просто показать фотографии этих детей? Они есть и в онлайн формате, но вот здесь они распечатаны", - сказала она корреспонденту во время брифинга, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
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Захарова попросила отправить этот "подарок" канцлеру Германии.
"Я искренне вам это предлагаю, возьмите эти фотографии с собой. Покажите их немцам и отправьте их в Мерцу. Скажите, что у него от Марии Захаровой подарок", - сказала она, передавая фотографии.
Журналист после слов Захаровой взял у нее папку.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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