Захарова передала журналисту из Германии фото жертв теракта ВСУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ передала журналисту из Германии папку с фотографиями погибших в результате теракта ВСУ в Старобельске, попросив его передать их канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

"Я искренне вам это предлагаю, возьмите эти фотографии с собой. Покажите их немцам и отправьте их в Мерцу. Скажите, что у него от Марии Захаровой подарок", - сказала она, передавая фотографии.