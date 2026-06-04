Захарова передала журналисту из Германии фото жертв теракта ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова передала журналисту из Германии папку с фотографиями погибших в результате теракта ВСУ в Старобельске.
- Она попросила журналиста показать эти фотографии немцам и отправить их канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.
- Журналист принял папку от Марии Захаровой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ передала журналисту из Германии папку с фотографиями погибших в результате теракта ВСУ в Старобельске, попросив его передать их канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.
"Материалы вот этой красной папки видит кто угодно, только не канцлер Мерц. Может быть, вы возьмете? Я с удовольствием передам вам для того, чтобы вы передали ему. Вы же можете это сделать? Вы можете вернуться в Берлин и просто показать фотографии этих детей? Они есть и в онлайн формате, но вот здесь они распечатаны", - сказала она корреспонденту во время брифинга, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
"Я искренне вам это предлагаю, возьмите эти фотографии с собой. Покажите их немцам и отправьте их в Мерцу. Скажите, что у него от Марии Захаровой подарок", - сказала она, передавая фотографии.
Журналист после слов Захаровой взял у нее папку.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.