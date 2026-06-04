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Захарова подловила власти Украины на лжи о количестве якобы пропавших детей - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:06 04.06.2026

Захарова подловила власти Украины на лжи о количестве якобы пропавших детей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что власти Украины лгут о количестве якобы пропавших детей.
  • По словам Захаровой, украинская сторона впервые передала список детей, которых они считают похищенными, на втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года.
  • В списке, по словам Захаровой, было 339 фамилий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подловила власти Украины на лжи о количестве якобы пропавших детей, следует из ее заявления на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
На брифинге Захарова рассказала, что количество якобы похищенных детей, которое называют власти Украины, постоянно меняется.
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"Они просто берут цифры с потолка и придумывают про них истории... 2 июня 25-го года, Стамбул, второй раунд переговоров... И вот, наконец, украинская делегация соблаговолила к этому моменту за три года впервые передать список тех детей, которых они считают похищенными", - сказала Захарова.
Она напомнила, что в списке было 339 фамилий.
"Где же миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч, переходящие опять там в сотни? Да потому что все выдумано", - заявила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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