Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что власти Украины лгут о количестве якобы пропавших детей.

По словам Захаровой, украинская сторона впервые передала список детей, которых они считают похищенными, на втором раунде переговоров в Стамбуле 2 июня 2025 года.

В списке, по словам Захаровой, было 339 фамилий.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подловила власти Украины на лжи о количестве якобы пропавших детей, следует из ее заявления на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.

На брифинге Захарова рассказала, что количество якобы похищенных детей, которое называют власти Украины , постоянно меняется.

"Они просто берут цифры с потолка и придумывают про них истории... 2 июня 25-го года, Стамбул , второй раунд переговоров... И вот, наконец, украинская делегация соблаговолила к этому моменту за три года впервые передать список тех детей, которых они считают похищенными", - сказала Захарова.

Она напомнила, что в списке было 339 фамилий.

"Где же миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч, переходящие опять там в сотни? Да потому что все выдумано", - заявила Захарова.