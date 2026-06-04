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Захарова прослезилась, показывая фото детей, погибших в Старобельске - РИА Новости, 04.06.2026
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11:11 04.06.2026 (обновлено: 12:08 04.06.2026)
Захарова прослезилась, показывая фото детей, погибших в Старобельске

Захарова прослезилась, показывая фото детей, погибших от удара по Старобельску

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прослезилась, показывая фотографии детей, погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Мария Захарова призвала ООН обратить внимание на удар ВСУ по Старобельску в Международный день невинных детей — жертв вооруженных конфликтов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прослезилась, показывая фотографии детей, которые погибли от удара ВСУ по колледжу в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости.
"Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать. <…> Извините, можно мне салфетку? Принесите, пожалуйста", — сказала дипломат во время традиционного выездного брифинга на полях ПМЭФ.
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Она напомнила, что 4 июня отмечается учрежденный ООН Международный день невинных детей — жертв вооруженных конфликтов, и призвала всемирную организацию обратить внимание на удар ВСУ по Старобельску.
"Знаете, что они нам сказали, когда мы спросили, почему вы этого не видите? Дословная цитата: им нужна дополнительная верификация. Приезжайте, верифицируйте их, зайдите в госпиталь, посмотрите, пообщайтесь", — обратилась Захарова к представителям ООН.
По ее словам, бездействие и беспардонная ложь стран Запада касательно этой атаки уже никого не удивляет.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Президент Владимир Путин отметил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. После этого российская армия ответ нанесла удар возмездия по целям, связанным с военным руководством Украины, с применением ракет "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
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