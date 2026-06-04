Захарова прослезилась, показывая фото детей, погибших в Старобельске

"Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать. <…> Извините, можно мне салфетку? Принесите, пожалуйста", — сказала дипломат во время традиционного выездного брифинга на полях ПМЭФ.