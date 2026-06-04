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Захарова назвала теракты Киева попыткой сделать людям больно - РИА Новости, 04.06.2026
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22:44 04.06.2026 (обновлено: 23:34 04.06.2026)
Захарова назвала теракты Киева попыткой сделать людям больно

Захарова: теракты Киева являются попыткой сделать людям больно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что теракты Киева — это попытка сделать людям больно.
  • По ее словам, те, кто совершает теракты, не понимают, какая в этом стратегическая выгода для Украины.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Теракты Киева - это попытка сделать людям больно, те, кто их совершает, сами не понимают, какая в этом стратегическая выгода для Украины заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Об этом говорят и совершаемые киевским режимом теракты. Это бессильная злоба. Это момент, когда они могут сделать больно людям, не имея представления, как это им поможет стратегически", - сказала Захарова в интервью "Российской газете" на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова пристыдила мировое сообщество за отсутствие реакции на атаки Киева
3 июня, 12:33
 
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