Захарова назвала теракты Киева попыткой сделать людям больно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что теракты Киева — это попытка сделать людям больно.
- По ее словам, те, кто совершает теракты, не понимают, какая в этом стратегическая выгода для Украины.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Теракты Киева - это попытка сделать людям больно, те, кто их совершает, сами не понимают, какая в этом стратегическая выгода для Украины заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Об этом говорят и совершаемые киевским режимом теракты. Это бессильная злоба. Это момент, когда они могут сделать больно людям, не имея представления, как это им поможет стратегически", - сказала Захарова в интервью "Российской газете" на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.