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Прибалты будут каяться, как нацисты после Второй мировой, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:37 04.06.2026
Прибалты будут каяться, как нацисты после Второй мировой, заявила Захарова

Захарова: прибалтийские режимы будут каяться, как нацисты после Второй мировой

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что прибалтийские режимы, отметившиеся агрессивными заявлениями в адрес России, впоследствии будут каяться и открещиваться, как нацисты после Второй мировой войны.
  • Мария Захарова напомнила, что после завершения Второй мировой войны нацисты заявляли на Нюрнбергском трибунале, что якобы не знали о совершавшихся Германией военных преступлениях или действовали под давлением.
  • Мария Захарова добавила, что за продвижение антироссийских заявлений прибалтийские режимы получают деньги от Запада.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Прибалтийские режимы, отметившиеся агрессивными заявлениями в адрес России, впоследствии будут каяться и открещиваться, как нацисты после Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как напомнила дипломат, после завершения Второй мировой вчерашние нацисты заявляли на Нюнрбергском трибунале, что якобы не знали о совершавшихся Германией военных преступлениях или действовали под давлением.
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"Вот, наверное, то же самое будет и с этими самыми прибалтийскими режимами, которые потом скажут, что их Брюссель заставлял или там (экс-президент США Джо - ред.) Байден пытал, привязывал к батарее, что они не хотели говорить, мучились, но их заставляли", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
При этом за продвижение антироссийских заявлений прибалтийские режимы получают деньги от Запада, добавила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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