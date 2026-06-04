Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что прибалтийские режимы, отметившиеся агрессивными заявлениями в адрес России, впоследствии будут каяться и открещиваться, как нацисты после Второй мировой войны.
- Мария Захарова напомнила, что после завершения Второй мировой войны нацисты заявляли на Нюрнбергском трибунале, что якобы не знали о совершавшихся Германией военных преступлениях или действовали под давлением.
- Мария Захарова добавила, что за продвижение антироссийских заявлений прибалтийские режимы получают деньги от Запада.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Прибалтийские режимы, отметившиеся агрессивными заявлениями в адрес России, впоследствии будут каяться и открещиваться, как нацисты после Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как напомнила дипломат, после завершения Второй мировой вчерашние нацисты заявляли на Нюнрбергском трибунале, что якобы не знали о совершавшихся Германией военных преступлениях или действовали под давлением.
При этом за продвижение антироссийских заявлений прибалтийские режимы получают деньги от Запада, добавила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.