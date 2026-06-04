Прибалты будут каяться, как нацисты после Второй мировой, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Прибалтийские режимы, отметившиеся агрессивными заявлениями в адрес России, впоследствии будут каяться и открещиваться, как нацисты после Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.