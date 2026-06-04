Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что современную действительность точно описывает цитата из романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».
- Она отметила, что на Западе замалчивают информацию об убитых студентах колледжа в Старобельске ЛНР.
- Захарова подчеркнула, что европейскому обществу не рассказывают о причинах кризиса на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Текущую ситуацию в западном медиаполе можно описать цитатой из романа-антиутопии Олдоса Хаксли о практике замалчивания, используемой пропагандой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот прекрасная цитата, самое точное попадание в современную действительность получилось у Олдоса Хаксли в произведении "О дивный новый мир"... Можно процитирую : "Наибольшие триумфы пропаганды достигнуты не путем внедрения, а путем умолчания", - сказала она в ходе сессии на ПМЭФ.
"Нет, знают журналисты и молчат. Конечно, знают их спецслужбы и молчат. Я имею в виду, это не является частью обсуждения общества западного. Хотя убиты они были - да, дронами, запущенным киевским режимом. Но кто был наводчиком, кто давал деньги, кто давал вооружение, кто этому тихо, порой даже громко аплодировал? Это был Запад", - заявила Захарова.
Она назвала это замалчиванием как оно есть.
"Первопричины кризиса на Украине? Нет. Не слышали в Европе об этом. Слышал (президент США Дональд - ред.) Трамп и сказал, что он понимает это все. И слышал (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и говорил о том, что понимает это все. Но до широких масс того самого европейского сообщества, которое каждый день из своих карманов достает налоги… они даже не понимают, за что они платят, им не рассказывают", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.