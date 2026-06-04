"Вот прекрасная цитата, самое точное попадание в современную действительность получилось у Олдоса Хаксли в произведении "О дивный новый мир"... Можно процитирую : "Наибольшие триумфы пропаганды достигнуты не путем внедрения, а путем умолчания", - сказала она в ходе сессии на ПМЭФ.

"Нет, знают журналисты и молчат. Конечно, знают их спецслужбы и молчат. Я имею в виду, это не является частью обсуждения общества западного. Хотя убиты они были - да, дронами, запущенным киевским режимом. Но кто был наводчиком, кто давал деньги, кто давал вооружение, кто этому тихо, порой даже громко аплодировал? Это был Запад", - заявила Захарова.