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Захарова ответила на обвинения Берлина в провале на выборах в СБ ООН - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:42 04.06.2026
Захарова ответила на обвинения Берлина в провале на выборах в СБ ООН

Захарова: Германия обвинила Россию в неизбрании ФРГ в непостоянные члены СБ ООН

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала заявления Берлина о том, что Москва якобы виновата в провале Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН.
  • Захарова отметила, что Германия и НАТО десятилетиями влияли на решения других стран, угрожая и шантажируя их.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Берлина о том, что Москва якобы виновата в провале Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН.
Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако ФРГ набрала только 104 голоса.
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"Вот только что МИД Германии сделал заявление в связи с тем, что Германию не избрали в непостоянные члены совета безопасности. Угадайте, кто в этом виноват? Правильно, Россия виновата в срыве или, они даже сказали, в неизбрании Германии в непостоянные члены Совета Безопасности", - сказала она в ходе сессии на ПМЭФ.
Захарова напомнила, что при демократии можно что-то не выиграть.
"Второе, а где дипломатия? И чем занималась Германия и натовское сообщество, когда десятилетиями бегала по углам, не то что влияя на принятие решений в каких-то странах, а угрожая, шантажируя и призывая страны разорвать всяческие отношения с нашей страной?" - отметила она.
"А разница только в том, что нам все равно. Мы идем своим путем, а для них это экзистенциально получается, ну ничего, пусть потерпят", - добавила Захарова.
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Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.
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