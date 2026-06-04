Захарова ответила на обвинения Берлина в провале на выборах в СБ ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала заявления Берлина о том, что Москва якобы виновата в провале Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН.
- Захарова отметила, что Германия и НАТО десятилетиями влияли на решения других стран, угрожая и шантажируя их.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Берлина о том, что Москва якобы виновата в провале Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН.
Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако ФРГ набрала только 104 голоса.
"Вот только что МИД Германии сделал заявление в связи с тем, что Германию не избрали в непостоянные члены совета безопасности. Угадайте, кто в этом виноват? Правильно, Россия виновата в срыве или, они даже сказали, в неизбрании Германии в непостоянные члены Совета Безопасности", - сказала она в ходе сессии на ПМЭФ.
Захарова напомнила, что при демократии можно что-то не выиграть.
"Второе, а где дипломатия? И чем занималась Германия и натовское сообщество, когда десятилетиями бегала по углам, не то что влияя на принятие решений в каких-то странах, а угрожая, шантажируя и призывая страны разорвать всяческие отношения с нашей страной?" - отметила она.
"А разница только в том, что нам все равно. Мы идем своим путем, а для них это экзистенциально получается, ну ничего, пусть потерпят", - добавила Захарова.
В среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить два западноевропейских государства, по одному - из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия и Киргизия.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.