Захарова отреагировала на утверждения СМИ об отношении России к Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова назвала извращением сообщения СМИ о том, что Москва следует принципу "кнута и пряника" в отношении Армении.

Захарова подчеркнула, что введение незаконных санкций в обход установочных организаций не является методом России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, который проходит на полях ПМЭФ-2026, назвала извращением сообщения СМИ, что Москва следует принципу "кнута и пряника" в отношении Армении.

В ходе брифинга журналисты попросили прокомментировать сообщения ряда СМИ, которые называют ограничение поставок продукции из Армении принципом "кнута".

"Утверждение о том, что Москва не так себя ведет с Арменией (следует принципу "кнута" - ред.), - это просто извращение, это извращенная логика", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что введение незаконных санкций в обход установочных организаций не является методом России. Москва категорически против такой политики в отношении любого государства.

В четверг замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм.