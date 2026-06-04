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Захарова отреагировала на утверждения СМИ об отношении России к Армении - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:58 04.06.2026
Захарова отреагировала на утверждения СМИ об отношении России к Армении

Захарова: утверждения о принципе кнута и пряника РФ в адрес Армении извращенные

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала извращением сообщения СМИ о том, что Москва следует принципу "кнута и пряника" в отношении Армении.
  • Захарова подчеркнула, что введение незаконных санкций в обход установочных организаций не является методом России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, который проходит на полях ПМЭФ-2026, назвала извращением сообщения СМИ, что Москва следует принципу "кнута и пряника" в отношении Армении.
В ходе брифинга журналисты попросили прокомментировать сообщения ряда СМИ, которые называют ограничение поставок продукции из Армении принципом "кнута".
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"Утверждение о том, что Москва не так себя ведет с Арменией (следует принципу "кнута" - ред.), - это просто извращение, это извращенная логика", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что введение незаконных санкций в обход установочных организаций не является методом России. Москва категорически против такой политики в отношении любого государства.
В четверг замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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