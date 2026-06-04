Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова назвала жабогадюкингом спор Варшавы и Киева о прославлении нацистов.

Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ, после этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение его высокой госнаграды.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге , который проходит на ПМЭФ-2026, назвала "жабагадюкингом" спор Польши и Украины о прославлении нацистов киевским режимом.

"Отдельного внимания заслуживает тема жабогадюкинга, которая происходит между официальной Варшавой Киевом . Вдруг официальная Варшава, польские власти увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, которые убивали поляков во время Второй мировой войны", - заявила она.

Захарова прокомментировала смену риторики польских властей в отношении Украины после решения Зеленского присвоить наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ

"А вы где раньше были? Вы не видели шифроны, татуировки, не читали литературу, не знаете, как назывались полки, которые мы называем "нацбаты", экстремистские, которые теперь стали частью ВСУ? Вы не видели этого ничего?" - добавила она.

Киев при поощрении западных кураторов проводит агрессивную пропаганду неонацизма, которая сопровождается переписыванием истории Великой Отечественной войны, говорится в докладе МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине".

Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.