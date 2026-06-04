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Захарова сравнила ВСУ с террористами с Северного Кавказа - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:06 04.06.2026
Захарова сравнила ВСУ с террористами с Северного Кавказа

Захарова отметила одинаковый почерк ВСУ и террористов с Северного Кавказа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова обратила внимание на одинаковый "почерк" ВСУ и террористов с Северного Кавказа.
  • Она рассказала, что с 28 по 31 мая Украина не прекращала обстрелы жилой застройки и гражданской инфраструктуры Энергодара.
  • По ее словам, схожим образом действовали и террористы на Северном Кавказе. В пример она привела события в Буденновске и Беслане.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ, обратила внимание на одинаковый "почерк" ВСУ и террористов с Северного Кавказа.
Захарова рассказала, что с 28 по 31 мая ВСУ не прекращали обстрелы жилой застройки и гражданской инфраструктуры Энергодара, добавив, что под их огнем и прицелом беспилотников оказались территория детского сада и роддома.
"Так действовали террористы на Северном Кавказе. Помните Буденновск, когда они захватили именно роддом? Помните школу в Беслане? Помните детский мюзикл "Норд-Ост"? Помните взрывы спящих жилых зданий, когда они знали, что там семьи и дети спят, беззащитные, - ночью закладывали гексоген? Тот же почерк", - сообщила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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