Захарова сравнила ВСУ с террористами с Северного Кавказа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова обратила внимание на одинаковый "почерк" ВСУ и террористов с Северного Кавказа.
- Она рассказала, что с 28 по 31 мая Украина не прекращала обстрелы жилой застройки и гражданской инфраструктуры Энергодара.
- По ее словам, схожим образом действовали и террористы на Северном Кавказе. В пример она привела события в Буденновске и Беслане.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ, обратила внимание на одинаковый "почерк" ВСУ и террористов с Северного Кавказа.
"Так действовали террористы на Северном Кавказе. Помните Буденновск, когда они захватили именно роддом? Помните школу в Беслане? Помните детский мюзикл "Норд-Ост"? Помните взрывы спящих жилых зданий, когда они знали, что там семьи и дети спят, беззащитные, - ночью закладывали гексоген? Тот же почерк", - сообщила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.