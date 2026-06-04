Ложь Запада касательно атаки ВСУ на ЛНР не удивляет, заявила Захарова

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бездействие и беспардонная ложь стран Запада касательно атаки ВСУ на Старобельск уже никого не удивляет, заявила на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.