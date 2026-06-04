Ложь Запада касательно атаки ВСУ на ЛНР не удивляет, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бездействие и беспардонная ложь стран Запада касательно атаки ВСУ на Старобельск уже никого не удивляет, заявила Захарова.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бездействие и беспардонная ложь стран Запада касательно атаки ВСУ на Старобельск уже никого не удивляет, заявила на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я сейчас говорю не только про западные страны, чьи политически мотивированные бездействия, по сути, игнорирование, фактическая слепота, циничная, наглая, беспардонная ложь в отношении хладнокровного убийства детей в Старобельске уже никого не удивляет", - сказала Захарова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.