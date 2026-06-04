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Югра на ПМЭФ поделилась опытом поддержки соцпредпринимателей - РИА Новости, 04.06.2026
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10:45 04.06.2026
Югра на ПМЭФ поделилась опытом поддержки соцпредпринимателей

Опыт ХМАО по поддержке социального предпринимательства представили на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПМЭФ-2026
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ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по поддержке социального предпринимательства представлен на выездном заседании рабочей группы "Социальное предпринимательство" комиссии Госсовета России по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", сообщается на сайте регионального правительства.
Заседание рабочей группы "Социальное предпринимательство" прошло на полях Петербургского международного экономического форума под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука. Ключевым событием заседания стала презентация проекта Концепции развития в РФ сектора негосударственных поставщиков услуг социальной сферы до 2030 года, сформированная в том числе с учетом югорского опыта.
"Югра выступает ярким примером того, как комплексный подход к развитию социального предпринимательства позволяет превратить этот сектор в полноценную индустрию. Опыт автономного округа подтверждает: социальное предпринимательство становится важным инструментом повышения качества жизни населения и развития экономики региона и страны в целом", - говорится в сообщении.
Директор депсоцразвития округа Антон Терехин во время заседания отметил, что Югра активно использует существующие и развивает собственные меры поддержки, внедряет понятие "семейное предпринимательство". В округе реализован комплексный подход к формированию конкурентного рынка соцуслуг, гармонизированы меры господдержки. Около 85% поставщиков услуг в Югре — негосударственные организации. Системная работа с ними позволяет повысить качество социальных сервисов и сделать их более доступными. Эффективные новации округа могут быть масштабированы на всю страну.
"Концепция развития в РФ сектора негосударственных поставщиков услуг позволяет гармонизировать меры поддержки негосударственных организаций социальной сферы и обеспечить их равный доступ к инструментам развития вне зависимости от организационно‑правовой формы. Документ станет общим стандартом для всех субъектов РФ", – резюмировал итоги заседания рабочей группы Руслан Кухарук, его слова приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Руслан КухарукХанты-Мансийский автономный округПМЭФ
 
 
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