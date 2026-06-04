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СМИ: японцы сменили тренировочное поле перед ЧМ-2026 из-за состояния газона - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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15:12 04.06.2026 (обновлено: 15:24 04.06.2026)
СМИ: японцы сменили тренировочное поле перед ЧМ-2026 из-за состояния газона

Сборная Японии сменила тренировочное поле перед ЧМ из-за состояния газона

© Кадр видео из соцсетейТренировка японской сборной на арене мексиканского "Тигрес"
Тренировка японской сборной на арене мексиканского Тигрес - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Тренировка японской сборной на арене мексиканского "Тигрес"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Японии сменили тренировочное поле перед ЧМ из-за состояния газона на арене мексиканского "Тигрес".
  • В четверг и воскресенье они будут на арене местного "Монтеррея".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Японии по футболу будет тренироваться на другом поле из-за состояния газона на тренировочной арене мексиканского "Тигрес", сообщает San Cadilla El Norte в соцсети Х.
Ранее в соцсетях разошлось видео с первой тренировки японской сборной, где было заметно нелучшее состояние газона.
По информации источника, японцы предпочли сменить поле и будут тренироваться в четверг и воскресенье на арене местного "Монтеррея". Место проведения пятничной тренировки команды остается неизвестным.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля. Японцы сыграют в группе F с командами Нидерландов, Швеции и Туниса.
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