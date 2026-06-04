Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Японии сменили тренировочное поле перед ЧМ из-за состояния газона на арене мексиканского "Тигрес".
- В четверг и воскресенье они будут на арене местного "Монтеррея".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Японии по футболу будет тренироваться на другом поле из-за состояния газона на тренировочной арене мексиканского "Тигрес", сообщает San Cadilla El Norte в соцсети Х.
Ранее в соцсетях разошлось видео с первой тренировки японской сборной, где было заметно нелучшее состояние газона.
По информации источника, японцы предпочли сменить поле и будут тренироваться в четверг и воскресенье на арене местного "Монтеррея". Место проведения пятничной тренировки команды остается неизвестным.
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