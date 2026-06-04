Соглашение об улучшении демографии подписали в Якутии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума – 2026 глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и председатель правления АО "ГРК "Западная" Дмитрий Толоконников подписали соглашение, направленное на улучшение демографической ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документом предусмотрено внедрение "золотого стандарта корпоративной поддержки демографии" – минимального набора мер, направленного на поддержку работников с детьми и укрепление семейных ценностей. Он был утвержден на заседании совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики в мае 2026 года. А в Якутии с этого года – повсеместное внедрение корпоративного демографического стандарта, инициированного Николаевым.

"Сегодня мы ставим задачу по широкому внедрению демографического стандарта в республике. Каждая социально ответственная компания должна участвовать в решении вопросов поддержки семьи, материнства и детства. Уверен, что ГРК "Западная", принимая на себя такие серьезные обязательства, сможет стать примером для других компаний и одним из лидеров в реализации корпоративной демографической политики", – приводит пресс-служба слова Николаева.

Одним из ключевых направлений станет введение семейного капитала в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей у работников предприятия. Также среди мер — компенсация не менее половины стоимости полиса добровольного медицинского страхования и летнего отдыха для детей многодетных сотрудников, дополнительные оплачиваемые выходные при рождении и поступлении детей в первый класс, семейно-ориентированный рабочий график для беременных и работников с детьми дошкольного возраста, организация работы детской комнаты.

Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и повышению рождаемости, а также станет примером эффективного участия бизнеса в решении важных социальных задач региона.