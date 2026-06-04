В Москве приостановили работу ресторана "Якитория"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы на 90 суток приостановил работу одного из ресторанов "Якитория" в столице за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.