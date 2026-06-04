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В Москве приостановили работу ресторана "Якитория" - РИА Новости, 04.06.2026
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16:54 04.06.2026
В Москве приостановили работу ресторана "Якитория"

Суд в Москве закрыл на 90 дней ресторан сети "Якитория" после отравлений роллами

© iStock.com / RyzhkovРоллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© iStock.com / Ryzhkov
Роллы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зюзинский суд Москвы приостановил работу одного из ресторанов «Якитория» на 90 суток.
  • Ресторан был закрыт за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
  • Нарушения включали неудовлетворительное санитарное состояние помещений и оборудования, а также отсутствие ежедневных осмотров сотрудников.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы на 90 суток приостановил работу одного из ресторанов "Якитория" в столице за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Суд установил, что во время осмотра специалистами контролирующей организации помещения ресторана на улице Дмитрия Донского выявлено неудовлетворительное санитарное состояние производственного помещения, холодильного и технологического оборудования. Также зафиксировано отсутствие ежедневных осмотров работающих с продукцией сотрудников на наличие кожных и инфекционных заболеваний.
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"Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы ООО "Гурман" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания по адресу город Москва, Бульвар Дмитрия Донского, 11, на срок 90 суток", - рассказали в пресс-службе.
Постановление подлежит немедленному исполнению, подчеркнули там.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили РИА Новости, что проводят в данном ресторане санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий после сообщений СМИ об отравлении роллами, в том числе ребенка.
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