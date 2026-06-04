В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на севере Украины прогремел взрыв.
- На части территории Сумской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на части территории Сумской области.
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