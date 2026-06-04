"МегаФон" и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии

"МегаФон" и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии

© Фото : пресс-служба "МегаФона" "МегаФон" и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии

"МегаФон" и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк ДОМ.РФ и "МегаФон" на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о партнерстве в области реализации цифровых решений, сообщает пресс-служба оператора

Сотрудничество предусматривает взаимодействие в сфере повышения защиты клиентов от мошенничества, кибербезопасности, внедрения программного обеспечения для хранения данных. Подписи под соглашением поставили председатель правления банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич и генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.

"Наше сотрудничество позволит расширить внедрение отечественных ИТ-решений в банковской деятельности: от непрерывного мониторинга угроз до защиты от мошенничества и хакерских атак. Совместная работа будет способствовать улучшению цифровой инфраструктуры нашего партнера и повышению уровня клиентской защиты", – приводит пресс-служба оператора слова Помбухчана.