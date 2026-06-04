Рейтинг@Mail.ru
"МегаФон" и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:43 04.06.2026
"МегаФон" и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии

"МегаФон" и банк ДОМ.РФ будут взаимодействовать в цифровом развитии

© Фото : пресс-служба "МегаФона""МегаФон" и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии
МегаФон и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба "МегаФона"
"МегаФон" и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк ДОМ.РФ и "МегаФон" на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о партнерстве в области реализации цифровых решений, сообщает пресс-служба оператора
Сотрудничество предусматривает взаимодействие в сфере повышения защиты клиентов от мошенничества, кибербезопасности, внедрения программного обеспечения для хранения данных. Подписи под соглашением поставили председатель правления банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич и генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"МегаФон" презентовал мобильный спутниковый комплекс
19 мая, 12:46
"Наше сотрудничество позволит расширить внедрение отечественных ИТ-решений в банковской деятельности: от непрерывного мониторинга угроз до защиты от мошенничества и хакерских атак. Совместная работа будет способствовать улучшению цифровой инфраструктуры нашего партнера и повышению уровня клиентской защиты", – приводит пресс-служба оператора слова Помбухчана.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026РоссияМегафон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала