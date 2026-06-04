Рейтинг@Mail.ru
В Южной Осетии открылась выставка в память о погибших в теракте в ЛНР - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 04.06.2026
В Южной Осетии открылась выставка в память о погибших в теракте в ЛНР

В ЮОГУ открылась выставка в память о погибших в теракте в Старобельске

© Фото : ЮОГУ им. А.А.Тибилова/TelegramВыставка в фойе ЮОГУ в память о погибших в результате теракта, совершенного ВСУ, в колледже в Старобельске
Выставка в фойе ЮОГУ в память о погибших в результате теракта, совершенного ВСУ, в колледже в Старобельске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : ЮОГУ им. А.А.Тибилова/Telegram
Выставка в фойе ЮОГУ в память о погибших в результате теракта, совершенного ВСУ, в колледже в Старобельске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юго-Осетинский государственный университет открыл выставку в память о погибших в результате теракта в колледже в Старобельске.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали 44.
  • Выставка в ЮОГУ организована посольством России в Южной Осетии.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Юго-Осетинский государственный университет открыл в фойе своего здания выставку в память о погибших в результате теракта, совершенного ВСУ, в колледже в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Выставка в память о жертвах террористической атаки Киева в Старобельске в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В посольстве в ФРГ разместили выставку в память о жертвах теракта в ЛНР
3 июня, 15:22
"В фойе ЮОГУ открылась выставка, посвященная памяти 21 человека, погибшего в результате удара по колледжу Луганского государственного педагогического университета в Старобельске", - говорится в сообщении пресс-службы университета.
Отмечается, что выставка была организована посольством России в Южной Осетии.
"(Погибшие - ред.) были завтрашними учителями, которыми им уже не суждено стать... Светлой памяти", - говорится в сообщении.
Представители Красного Креста посетили место трагедии в Старобельске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
СПЧ отправит в международные структуры материалы по удару по Старобельску
Вчера, 15:01
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияЮжная ОсетияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала