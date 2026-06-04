В Южной Осетии открылась выставка в память о погибших в теракте в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юго-Осетинский государственный университет открыл выставку в память о погибших в результате теракта в колледже в Старобельске.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали 44.
- Выставка в ЮОГУ организована посольством России в Южной Осетии.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Юго-Осетинский государственный университет открыл в фойе своего здания выставку в память о погибших в результате теракта, совершенного ВСУ, в колледже в Старобельске Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
"В фойе ЮОГУ открылась выставка, посвященная памяти 21 человека, погибшего в результате удара по колледжу Луганского государственного педагогического университета в Старобельске", - говорится в сообщении пресс-службы университета.
Отмечается, что выставка была организована посольством России в Южной Осетии.
"(Погибшие - ред.) были завтрашними учителями, которыми им уже не суждено стать... Светлой памяти", - говорится в сообщении.