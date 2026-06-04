Рейтинг@Mail.ru
В Счетной палате допустили донастройку схемы выплат больничных самозанятым - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
09:41 04.06.2026 (обновлено: 09:44 04.06.2026)
В Счетной палате допустили донастройку схемы выплат больничных самозанятым

В Счетной палате допустили донастройку механизма выплат больничных самозанятым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Счетная палата РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2026 года у самозанятых появилась возможность добровольно страховать себя на случай временной нетрудоспособности и оформлять больничные наравне с сотрудниками, работающими по найму.
  • Востребованность системы страхования самозанятых оказалась невысокой в первом квартале 2026 года.
  • Если самозанятые массово не увидят в страховании экономического смысла и удобства, механизм придется донастраивать, заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Востребованность системы, позволяющей выплачивать больничные самозанятым, пока оказалась не очень высокой, возможно, механизм придется донастраивать, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
С 2026 года у самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход, появилась возможность добровольно страховать себя на случай временной нетрудоспособности и оформлять больничные наравне с сотрудниками, работающими по найму.
Девушка за работой - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Россиянам рассказали, как самозанятому получить оплачиваемый больничный
26 марта, 14:59
"Эксперимент действительно начался. Предполагалось, что в 2026 году в добровольное страхование вступят почти 700 тысяч самозанятых. Они смогут получать оплачиваемый больничный – то есть фактически войти в систему социального страхования с правом на пособие по временной нетрудоспособности. Однако, если смотреть на итоги первого квартала, востребованность оказалась невысокой. Люди не спешат", - сказала Изотова.
Причины невысокой востребованности инструмента, по ее словам, могут быть разными. "Недостаток информации, нежелание платить взносы, привычка полагаться на себя", - перечислила зампред Счетной палаты.
При этом, по ее мнению, говорить о результатах эксперимента пока преждевременно. "Но уже сейчас понятно: если самозанятые массово не увидят в этом экономического смысла и удобства, механизм придется донастраивать. Возможно, менять условия, снижать порог входа или активнее разъяснять выгоды", – заявила она.
Сейчас самозанятый сам определяет базовую страховую сумму для расчета пособия: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. От выбранного варианта зависят размер взноса и будущие выплаты. При выборе страховой суммы 35 тысяч рублей платеж составит 1 344 рубля в месяц (или 16 128 рублей в год), а при 50 тысячах рублей - 1 920 рублей в месяц (23 040 рублей в год). Взносы можно перечислять ежемесячно либо единовременно за год.
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Опрос показал, сколько компаний повысили работникам зарплату в 2026 году
1 июня, 04:12
Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает спустя шесть месяцев после единовременного внесения годового взноса или непрерывной уплаты ежемесячных взносов. В первый год участия в программе выплата составит 70% от страховой суммы, после 12 месяцев - 100%. Учитывается и общий страховой стаж, в том числе работа по найму в прошлом.
Если самозанятый непрерывно перечисляет взносы в течение 18 месяцев и не обращается за выплатой, ежемесячный платеж снижается на 10%, а после 24 месяцев - на 30%. Льготный тариф сохраняется до наступления страхового случая.
"Это живой эксперимент, и Счетная палата будет внимательно следить за его развитием", - заявила Изотова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Лантратова помогла многодетному отцу получить задержанную зарплату
29 мая, 09:29
 
Твой бизнесГалина ИзотоваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала