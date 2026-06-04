В Счетной палате допустили донастройку схемы выплат больничных самозанятым

Краткий пересказ от РИА ИИ С 2026 года у самозанятых появилась возможность добровольно страховать себя на случай временной нетрудоспособности и оформлять больничные наравне с сотрудниками, работающими по найму.

Востребованность системы страхования самозанятых оказалась невысокой в первом квартале 2026 года.

Если самозанятые массово не увидят в страховании экономического смысла и удобства, механизм придется донастраивать, заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Востребованность системы, позволяющей выплачивать больничные самозанятым, пока оказалась не очень высокой, возможно, механизм придется донастраивать, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.

С 2026 года у самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход, появилась возможность добровольно страховать себя на случай временной нетрудоспособности и оформлять больничные наравне с сотрудниками, работающими по найму.

"Эксперимент действительно начался. Предполагалось, что в 2026 году в добровольное страхование вступят почти 700 тысяч самозанятых. Они смогут получать оплачиваемый больничный – то есть фактически войти в систему социального страхования с правом на пособие по временной нетрудоспособности. Однако, если смотреть на итоги первого квартала, востребованность оказалась невысокой. Люди не спешат", - сказала Изотова

Причины невысокой востребованности инструмента, по ее словам, могут быть разными. "Недостаток информации, нежелание платить взносы, привычка полагаться на себя", - перечислила зампред Счетной палаты.

При этом, по ее мнению, говорить о результатах эксперимента пока преждевременно. "Но уже сейчас понятно: если самозанятые массово не увидят в этом экономического смысла и удобства, механизм придется донастраивать. Возможно, менять условия, снижать порог входа или активнее разъяснять выгоды", – заявила она.

Сейчас самозанятый сам определяет базовую страховую сумму для расчета пособия: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. От выбранного варианта зависят размер взноса и будущие выплаты. При выборе страховой суммы 35 тысяч рублей платеж составит 1 344 рубля в месяц (или 16 128 рублей в год), а при 50 тысячах рублей - 1 920 рублей в месяц (23 040 рублей в год). Взносы можно перечислять ежемесячно либо единовременно за год.

Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает спустя шесть месяцев после единовременного внесения годового взноса или непрерывной уплаты ежемесячных взносов. В первый год участия в программе выплата составит 70% от страховой суммы, после 12 месяцев - 100%. Учитывается и общий страховой стаж, в том числе работа по найму в прошлом.

Если самозанятый непрерывно перечисляет взносы в течение 18 месяцев и не обращается за выплатой, ежемесячный платеж снижается на 10%, а после 24 месяцев - на 30%. Льготный тариф сохраняется до наступления страхового случая.

"Это живой эксперимент, и Счетная палата будет внимательно следить за его развитием", - заявила Изотова.