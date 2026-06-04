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Джоли и Пенн поддерживают Киев ради личной выгоды, заявил журналист из США - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:20 04.06.2026
Джоли и Пенн поддерживают Киев ради личной выгоды, заявил журналист из США

Журналист Хелали: Джоли и Пенн поддерживают Киев ради личной выгоды

© AP Photo / Invision/Arthur MolaШон Пенн
Шон Пенн - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
Шон Пенн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что Анджелина Джоли и Шон Пенн поддерживают Киев в конфликте с Россией.
  • По мнению Хелали, позиция актеров незначительна и на нее мало кто обращает внимание.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Голливудские актеры Анджелина Джоли и Шон Пенн делают себе имя на поддержке Киева в конфликте с Россией, но в общей картине не имеют большого значения, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали на полях ПМЭФ.
"Анджелина Джоли и Шон Пенн - это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя", - сказал Хелали.
При этом он отметил, что мало кто обращает на их позицию внимание.
"Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреКиевРоссияШон Пенн
 
 
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