Краткий пересказ от РИА ИИ Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что Анджелина Джоли и Шон Пенн поддерживают Киев в конфликте с Россией.

По мнению Хелали, позиция актеров незначительна и на нее мало кто обращает внимание.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Голливудские актеры Анджелина Джоли и Шон Пенн делают себе имя на поддержке Киева в конфликте с Россией, но в общей картине не имеют большого значения, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали на полях ПМЭФ.

"Анджелина Джоли и Шон Пенн - это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя", - сказал Хелали.

При этом он отметил, что мало кто обращает на их позицию внимание.

"Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира", - добавил он.