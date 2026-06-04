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Новые нормы о поддержке участников СВО заработают с 5 июня, сообщил Володин - РИА Новости, 04.06.2026
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16:44 04.06.2026
Новые нормы о поддержке участников СВО заработают с 5 июня, сообщил Володин

Володин: новые нормы о поддержке участников СВО заработают в России с 5 июня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 5 июня начнут работать новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО.
  • Один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.
  • С 2022 года принято 168 законов, направленных на поддержку участников СВО и их родных, и еще 10 законопроектов находятся на рассмотрении.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В России с 5 июня начнут работать новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО начнут работать с 5 июня", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
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В пресс-службе уточнили, что, согласно изменениям, один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.
По словам Володина, вопросы поддержки участников СВО и их родных является важнейшим приоритетом в работе депутатов ГД.
"Законодательство должно соответствовать меняющейся ситуации. Поэтому сформированное правовое поле постоянно совершенствуется исходя из запросов и потребностей солдат и офицеров, их близких", - подчеркнул он.
Он напомнил, что с 2022 года в данном направлении принято 168 законов, многие из них были инициированы депутатами.
"На рассмотрении находятся еще 10 законопроектов, планируем принять по ним решения на ближайших пленарных заседаниях", - заключил председатель Госдумы.
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