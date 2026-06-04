Новые нормы о поддержке участников СВО заработают с 5 июня, сообщил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 5 июня начнут работать новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО.

Один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.

С 2022 года принято 168 законов, направленных на поддержку участников СВО и их родных, и еще 10 законопроектов находятся на рассмотрении.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В России с 5 июня начнут работать новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Новые нормы о дополнительной поддержке участников СВО начнут работать с 5 июня", - сказал Володин , его слова приводит пресс-служба Госдумы

В пресс-службе уточнили, что, согласно изменениям, один из родителей или детей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы, продолжающего военную службу и не состоящего в браке, получит право на предоставление отпуска одновременно с ним.

По словам Володина, вопросы поддержки участников СВО и их родных является важнейшим приоритетом в работе депутатов ГД.

"Законодательство должно соответствовать меняющейся ситуации. Поэтому сформированное правовое поле постоянно совершенствуется исходя из запросов и потребностей солдат и офицеров, их близких", - подчеркнул он.

Он напомнил, что с 2022 года в данном направлении принято 168 законов, многие из них были инициированы депутатами.