Российские войска наступают по всей ЛБС, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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