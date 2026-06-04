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Стратегический запас воды сформирован в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:34 04.06.2026
Стратегический запас воды сформирован в ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: в ДНР сформирован стратегический запас воды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Донецкая Народная Республика сформировала стратегический запас воды.
  • По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это стало возможным благодаря удачным погодным условиям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Донецкая Народная Республика сформировала стратегический запас воды благодаря удачным погодным условиям, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.
"В этом году с погодой нам везет больше, чем в прошлом году. Нам действительно очень важно все же иметь запас (воды - ред.). Мы его сейчас сформировали. И по мере возможности стараемся улучшать по количеству подаваемой воды", - сказал Пушилин.
Глава республики добавил, что запас воды в республике необходим для соблюдения графиков подачи воды для жителей региона.
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ПМЭФ-2026Денис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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