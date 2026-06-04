Стратегический запас воды сформирован в ДНР, заявил Пушилин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Донецкая Народная Республика сформировала стратегический запас воды.
- По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это стало возможным благодаря удачным погодным условиям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Донецкая Народная Республика сформировала стратегический запас воды благодаря удачным погодным условиям, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.
"В этом году с погодой нам везет больше, чем в прошлом году. Нам действительно очень важно все же иметь запас (воды - ред.). Мы его сейчас сформировали. И по мере возможности стараемся улучшать по количеству подаваемой воды", - сказал Пушилин.
Глава республики добавил, что запас воды в республике необходим для соблюдения графиков подачи воды для жителей региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.