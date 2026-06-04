Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости исполнения закона о запрете героизации нацизма на Украине.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Киевские власти должны понимать, что недостаточно лишь прописать, но необходимо и исполнять закон о запрете героизации нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Путин заявил о возрождении нацизма на Украине
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"Слушайте, там, по-моему, в законе прописано, или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе - нужно было бы исполнять этот закон", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.