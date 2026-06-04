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Во Владивосток впервые за несколько лет зашел иностранный круизный лайнер - РИА Новости, 04.06.2026
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13:22 04.06.2026

Во Владивосток впервые за несколько лет зашел иностранный круизный лайнер

© РИА НовостиИностранный круизный лайнер Eastern Venus впервые за несколько лет зашел во Владивосток
Иностранный круизный лайнер Eastern Venus впервые за несколько лет зашел во Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
Иностранный круизный лайнер Eastern Venus впервые за несколько лет зашел во Владивосток
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранный лайнер впервые за несколько лет зашел во Владивосток.
  • Речь идет о Eastern Venus, который совершает круиз по маршруту Пусан – Сокчо – Владивосток – японский Сакаиминато – Пусан.
  • Жители города фотографировались с ним, несмотря на непогоду.
  • Для гостей судна организовали обзорную экскурсию.
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Иностранный круизный лайнер Eastern Venus впервые за несколько лет зашел во Владивосток, передает корреспондент РИА Новости.
Владивосток встретил морских путешественников свежим порывистым ветром и туманом. Круизный лайнер было видно издалека, он заметно выступал за здание морвокзала. Несмотря на сильные порывы ветра, которые практически вырывали телефоны из рук, многие жители фотографировались на фоне лайнера.
"Пришла сюда с дочкой, показать ей огромное судно, такое видим впервые. Сфотографировались на память", - рассказала РИА Новости жительница Приморья Елена Евгова, которая вместе с семилетней дочкой приехала во Владивосток погостить у сестры и осмотреть достопримечательности.
Судно совершает круиз по маршруту Пусан – Сокчо – Владивосток – японский Сакаиминато – Пусан, для гостей организовали обзорную экскурсию по городу, посещение центральной площади, Корабельной набережной и подлодки С-56. Eastern Venus входит в состав флота южнокорейской судоходной компании Duwon Shipping, ранее сообщали в правительстве региона.
В 2019 году во Владивосток зашли 19 круизных судов с общим числом пассажиров порядка 35 тысяч человек. В 2020 году судовладельцы стали отменять круизы из-за распространения коронавирусной инфекции.
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