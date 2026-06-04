Во Владивосток впервые за несколько лет зашел иностранный круизный лайнер

Иностранный круизный лайнер Eastern Venus впервые за несколько лет зашел во Владивосток

Иностранный круизный лайнер Eastern Venus впервые за несколько лет зашел во Владивосток

© РИА Новости Иностранный круизный лайнер Eastern Venus впервые за несколько лет зашел во Владивосток

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранный лайнер впервые за несколько лет зашел во Владивосток.

Речь идет о Eastern Venus, который совершает круиз по маршруту Пусан – Сокчо – Владивосток – японский Сакаиминато – Пусан.

Жители города фотографировались с ним, несмотря на непогоду.

Для гостей судна организовали обзорную экскурсию.

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Иностранный круизный лайнер Eastern Venus впервые за несколько лет зашел во Владивосток, передает корреспондент РИА Новости.

Владивосток встретил морских путешественников свежим порывистым ветром и туманом. Круизный лайнер было видно издалека, он заметно выступал за здание морвокзала. Несмотря на сильные порывы ветра, которые практически вырывали телефоны из рук, многие жители фотографировались на фоне лайнера.

"Пришла сюда с дочкой, показать ей огромное судно, такое видим впервые. Сфотографировались на память", - рассказала РИА Новости жительница Приморья Елена Евгова, которая вместе с семилетней дочкой приехала во Владивосток погостить у сестры и осмотреть достопримечательности.

Судно совершает круиз по маршруту Пусан – Сокчо – Владивосток – японский Сакаиминато – Пусан, для гостей организовали обзорную экскурсию по городу, посещение центральной площади, Корабельной набережной и подлодки С-56. Eastern Venus входит в состав флота южнокорейской судоходной компании Duwon Shipping, ранее сообщали в правительстве региона.