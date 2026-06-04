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Винокуров назвал сроки допуска российских тяжелоатлетов - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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12:51 04.06.2026 (обновлено: 12:53 04.06.2026)
Винокуров назвал сроки допуска российских тяжелоатлетов

Винокуров: ФТАР ожидает допуска российских тяжелоатлетов в ближайшие недели

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТяжелая атлетика, штанга
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе, а спортсмены до 20 лет допущены без ограничений.
  • Глава Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров заявил, что организация ожидает полноценного допуска российских спортсменов до соревнований в ближайшие недели.
  • Винокуров отметил, что у российских спортсменов из-за санкций есть отставание относительно конкурентов, но есть планы по его сокращению и подготовке к выступлениям на международных соревнованиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что в организации ожидают в ближайшие недели полноценного допуска российских спортсменов до соревнований.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
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"Ровно год назад на форуме я рассказывал про наши планы. Мы подошли к формированию нашей стратегии и тактики с позиции управления компанией. Все планы, которые наметили год назад, в большей степени удалось реализовать. Мы много занимаемся детьми, популяризацией, уделяем внимание тренерам, работаем с ведущими вузами. У тяжелой атлетики было и есть много проблем, но все начиналось с того, что падало количество детей, которое приходит в тяжелую атлетику, и количество тех, кто может их тренировать", - сказал Винокуров на сессии "Навстречу Олимпиаде-2028".
"Много времени уделили международной повестке, наши юниоры и молодежь уже допущены, ожидаем правильные решения по полному допуску нашей сборной команды в ближайшие недели. Видим, что многие представители других стран, главы федераций, хотят, чтобы мы вернулись. Спорт не выглядит полноценным, когда нет большой державы, многие хотят, чтобы мы вернулись, потому что это просто правильно. Довольны мы никогда быть не можем, но мы удовлетворены тем, что нам как команде удалось сделать", - добавил он.
Винокуров отметил, что у российских спортсменов в связи с санкциями есть отставание относительно конкурентов. "По результатам есть над чем работать, отставание у нас достаточно большое. В Европе мы выиграли семь медалей, выступили хорошо, но на мире отставание достаточно большое. Но те заделы, которые мы сделали, направлены на то, чтобы сокращать его. В Лос-Анджелесе намерены хорошо выступить, а на Брисбен у нас грандиозные планы", - добавил глава ФТАР.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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СпортТяжелая атлетикаРоссияБелоруссияЕвропаАлександр ВинокуровФедерация тяжелой атлетики России (ФТАР)
 
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