Винокуров назвал сроки допуска российских тяжелоатлетов

"Много времени уделили международной повестке, наши юниоры и молодежь уже допущены, ожидаем правильные решения по полному допуску нашей сборной команды в ближайшие недели. Видим, что многие представители других стран, главы федераций, хотят, чтобы мы вернулись. Спорт не выглядит полноценным, когда нет большой державы, многие хотят, чтобы мы вернулись, потому что это просто правильно. Довольны мы никогда быть не можем, но мы удовлетворены тем, что нам как команде удалось сделать", - добавил он.