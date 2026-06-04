Удар в спину. Лидер Евросоюза потребовал от Украины сдать город

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Новое правительство Венгрии восстановило отношения с Брюсселем, но отказалось сотрудничать с Киевом по зерну и поставкам оружия. Кроме того, Петер Мадьяр предъявил Зеленскому те же претензии, что и его предшественник Виктор Орбан. Что происходит в Будапеште — в материале РИА Новости.

Мы здесь власть

Новый премьер Венгрии, подводя итоги первого месяца правления, сообщил, что его команда совершила исторический шаг — вернула стране 16,4 миллиарда евро, замороженных Брюсселем в наказание за прежнюю политику.

© AP Photo / Denes Erdos Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште © AP Photo / Denes Erdos Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште

По словам Мадьяра, он провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и не согласился ни на какие уступки. Премьер заверил депутатов, что глава Еврокомиссии была рада пойти ему навстречу, поскольку Брюссель ничего не блокировал. Это якобы Виктор Орбан остановил сотрудничество с ЕС, потому что хотел не бороться с коррупцией, а наоборот, тратить десятки миллиардов евро на разжигание ненависти и вражды среди венгров.

Правда, как сказала по итогам переговоров фон дер Ляйен, пока разморожены только десять миллиардов, а еще 6,2 Будапешт получит после проведения реформ в экономике и системе образования. Но Мадьяр настаивает, что теперь все будет иначе — и в подтверждение тому объявил войну казнокрадам, которую начал со ставленников "Фидес", все еще остающихся в руководстве Венгрии.

В качестве первой жертвы был выбран Тамаш Шуйок. По словам премьера, он порочит институт президента, отказываясь критиковать правительство Орбана, и этому нужно положить конец. Мадьяр предложил Шуйоку добровольно сложить полномочия, а в случае отказа пообещал найти обходной путь. "Мы внесем необходимые поправки в Основной закон. <…> Мы восстановим венгерское верховенство права и венгерскую демократию. Этот процесс займет около месяца", — объявил премьер-министр.

© AP Photo / Denes Erdos Тамаш Шуйок во время заседания парламента Венгрии © AP Photo / Denes Erdos Тамаш Шуйок во время заседания парламента Венгрии

По мнению лидера "Тисы", раз "Фидес" проиграла парламентские выборы, она и ее сторонники должны покинуть правительственные кабинеты, а не удерживать их под контролем, ссылаясь на неистекший срок полномочий. Помимо президента, под удар попали, например, генпрокурор, члены Конституционного и Верховного судов.

В истории Венгрии еще не было случая, чтобы по итогам парламентских выборов президент уходил в отставку. По конституции Шуйок будет главой государства до 4 марта 2029 года. Основанием для его увольнения может быть только нарушение Основного закона или умышленное совершение других преступлений. В то же время Шуйок готов поддержать усилия правительства Мадьяра по восстановлению отношений с Евросоюзом.

Венгрия — парламентская республика, поэтому президент в основном исполняет представительские функции, заботится о единстве нации, подписывает законы, утверждает членов правительства, судей, послов, руководство Нацбанка и академии наук. В то же время он Верховный главнокомандующий республики, а также в некоторых случаях может распустить парламент.

"Если "Фидес" не будет защищать Шуйока, то теоретически премьер способен добиться цели. В противном случае Венгрия может погрузиться в глубокий политический кризис. Правда, пока в кризис "Фидес". Она все еще не переварила поражение на парламентских выборах и по возможности старается избегать конфликтов с Мадьяром", — говорит младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции отдела европейских политических исследований ИМЭМО Артем Ильинский.

Дорогие соотечественники

Параллельно Мадьяр занялся выстраиванием отношений с Украиной. В частности, заявил, что Будапешт не станет отправлять Киеву оружие и военную технику, но намерен остаться надежным партнером НАТО. Кроме того, Будапешт сохранил запрет на импорт украинской агропродукции.

© Фото : соцсети Orbán Viktor﻿ Виктор Орбан © Фото : соцсети Orbán Viktor﻿ Виктор Орбан

Мадьяр сообщил, что готов разблокировать переговоры о евроинтеграции Украины, если правительство Зеленского позаботится о венгерском меньшинстве. Однако при этом выдвинул Киеву 11 условий, которые были сформулированы еще при Орбане. Среди них, если верить украинским СМИ, объявление "традиционно венгерскими поселениями" тех мест, где большинство — венгры, формирование венгерской квоты на парламентских выборах, обучение на венгерском языке и снятие любых ограничений с его применения.

"На самом деле, самое важное для нас — получить гарантию, что венгры, проживающие на Украине в количестве ста тысяч человек, снова смогут пользоваться родным языком в школе, в культурной сфере, в администрации", — подчеркнул Мадьяр.

Всего на Украине проживают до 100 тысяч венгров. Если требование Будапешта будет выполнено, город Берегово и еще не меньше семи поселков в Закарпатской области Украины могут объявить венгерскими.

Венгрия будущего

По мнению Ильинского, новый премьер Венгрии пока ведет себя относительно осторожно. В первый месяц правления лидер "Тисы" решил сконцентрироваться на выполнении предвыборных обещаний.

"Прежде всего Мадьяр сформировал правительство, подбирая наименее радикальных кандидатов. Это важно, потому что до сих пор у него не было собственной команды специалистов. Лагерь противников Орбана подходил для того, чтобы захватить власть, но он был слишком разношерстным для того, чтобы, опираясь на него, можно было эффективно руководить государством", — поясняет политолог.

В то же время он обращает внимание, что в отношениях с Россией Мадьяр взял паузу. Несмотря на первоначальные заявления о том, что с Москвой нужно поддерживать диалог, пока он не предпринимает попыток выйти на контакт.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что внутренняя политика Мадьяра будет примерно такой же, как у Орбана, а во внешней главными отличиями станут отношения с Евросоюзом и Россией.

"Орбан довел ситуацию с Брюсселем до открытого конфликта. Мадьяр, напротив, постарается стать другом евробюрократов. В том числе это отразится на связях Будапешта с Москвой. Венгры вряд ли будут критиковать Россию, но молча поддержат все антироссийские санкции", — говорит Денисов.