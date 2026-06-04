Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал, что страна не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России.
- Мадьяр заявил, что от конфронтации в энергетическом секторе после преодоления противоречий между Россией и Европой не выиграет ни одна из сторон.
ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России.
"Изменить географию очень сложно. Мы будем пытаться диверсифицировать (поставки - ред.), но полностью уйти от российских энергоносителей не сможем", - заявил Мадьяр в интервью французской газете Monde.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного