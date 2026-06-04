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Мадьяр признал, что Венгрия не сможет полностью уйти от российской энергии - РИА Новости, 04.06.2026
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11:34 04.06.2026
Мадьяр признал, что Венгрия не сможет полностью уйти от российской энергии

Мадьяр: Венгрия не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал, что страна не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России.
  • Мадьяр заявил, что от конфронтации в энергетическом секторе после преодоления противоречий между Россией и Европой не выиграет ни одна из сторон.
ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от поставок нефти и газа из России.
"Изменить географию очень сложно. Мы будем пытаться диверсифицировать (поставки - ред.), но полностью уйти от российских энергоносителей не сможем", - заявил Мадьяр в интервью французской газете Monde.
Помимо этого, Мадьяр заявил, что от конфронтации в энергетическом секторе после преодоления противоречий между РФ и Европой не выиграет ни одна из сторон.
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
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