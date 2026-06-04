Венесуэла считает Россию стратегическим торговым партнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия остается стратегическим торговым партнером Венесуэлы, заявил министр внешней торговли Венесуэлы Йоханн Альварес.
- Заявление было сделано на ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия остается стратегическим торговым партнером Венесуэлы, заявил министр внешней торговли Венесуэлы Йоханн Альварес.
«
"Россия остается стратегическим партнером Венесуэлы в торговой сфере", - сказал министр в ходе бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.