В ФМБА рассказали об эффективности вакцины от колоректального рака

Она также добавила, что на сегодняшний день отобрано более 40 человек для терапии "Онкопептом", которые находятся на разных стадиях приготовления вакцины или ее применения. Основной контингент пациентов, которым назначают данный препарат, составляют больные с метастатическим раком толстой кишки, которые прошли через операцию и получили минимум две линии системной химиотерапии. Оценка клинической эффективности препарата будет проводиться в ближайшие месяцы, начиная с 3 месяцев после первого введения онковакцины.