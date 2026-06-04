В ФМБА рассказали об эффективности вакцины от колоректального рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первые пациенты получили лечение вакциной «Онкопепт» в конце марта — начале апреля.
- Вакцина «Онкопепт» хорошо переносится, не вызывает тяжелых побочных действий и обеспечивает необходимый иммунный отклик.
- Более 40 человек отобрано для терапии «Онкопептом», оценка клинической эффективности препарата будет проводиться в ближайшие месяцы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Получены первые результаты лечения российской вакциной от колоректального рака "Онкопепт", у пациентов выработан необходимый иммунный ответ, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
"Первые пациенты получили лечение (российской вакциной от колоректального рака "Онкопепт" - ред.) в конце марта - начале апреля, и по этим пациентам у нас уже есть два месяца наблюдений. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали", - сказала Скворцова.
Она также добавила, что на сегодняшний день отобрано более 40 человек для терапии "Онкопептом", которые находятся на разных стадиях приготовления вакцины или ее применения. Основной контингент пациентов, которым назначают данный препарат, составляют больные с метастатическим раком толстой кишки, которые прошли через операцию и получили минимум две линии системной химиотерапии. Оценка клинической эффективности препарата будет проводиться в ближайшие месяцы, начиная с 3 месяцев после первого введения онковакцины.
Пептидная онковакцина "Онкопепт" для лечения колоректального рака введена первому пациенту в марте. Она показана взрослым с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии.
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