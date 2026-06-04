Рейтинг@Mail.ru
В ФМБА рассказали об эффективности вакцины от колоректального рака - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
06:48 04.06.2026 (обновлено: 09:33 04.06.2026)
В ФМБА рассказали об эффективности вакцины от колоректального рака

Скворцова: новая вакцина от колоректального рака доказала свою эффективность

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Работа в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые пациенты получили лечение вакциной «Онкопепт» в конце марта — начале апреля.
  • Вакцина «Онкопепт» хорошо переносится, не вызывает тяжелых побочных действий и обеспечивает необходимый иммунный отклик.
  • Более 40 человек отобрано для терапии «Онкопептом», оценка клинической эффективности препарата будет проводиться в ближайшие месяцы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Получены первые результаты лечения российской вакциной от колоректального рака "Онкопепт", у пациентов выработан необходимый иммунный ответ, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
"Первые пациенты получили лечение (российской вакциной от колоректального рака "Онкопепт" - ред.) в конце марта - начале апреля, и по этим пациентам у нас уже есть два месяца наблюдений. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали", - сказала Скворцова.
Комар Aedes albopictus - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
ФМБА разрешили клиническое исследование вакцины от лихорадки Денге
3 июня, 23:59
Она также добавила, что на сегодняшний день отобрано более 40 человек для терапии "Онкопептом", которые находятся на разных стадиях приготовления вакцины или ее применения. Основной контингент пациентов, которым назначают данный препарат, составляют больные с метастатическим раком толстой кишки, которые прошли через операцию и получили минимум две линии системной химиотерапии. Оценка клинической эффективности препарата будет проводиться в ближайшие месяцы, начиная с 3 месяцев после первого введения онковакцины.
Пептидная онковакцина "Онкопепт" для лечения колоректального рака введена первому пациенту в марте. Она показана взрослым с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Директор Центра Гамалеи рассказал о разработке вакцины от ВИЧ
3 июня, 12:59
 
ПМЭФ-2026ОбществоРоссияВероника Скворцова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала